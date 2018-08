Cambiar los pasos de cebra por 'pasos de vaca', la curiosa iniciativa de la que todo el mundo habla en Galicia

¿Te imaginas pasear un día por la calle y descubrir que los pasos de cebra son 'pasos de vaca'? Es lo que ha ocurrido en A Coruña. "Nuestro objetivo es conseguir que llegue a la ciudad la importancia del sector lácteo y de la Galicia rural". Con esas palabras explica Jessica Rey, responsable publicitaria de Casa Grande de Xancesa, el motivo por el que la ciudad ha sufrido esta transformación con sus nuevos 'pasos de vaca'. Se trata de una inciativa de la granja ecológica que, bajo el lema 'Galicia, somos la Leche', pretende transmitir la importancia del mundo rural en el mundo urbano en un lugar donde las vacas equivalen a un tercio de la población.

Así son los nuevos 'pasos de vaca' (Captura de pantalla de Antena 3)

Muchos eran las personas, tanto a pie como en coche, que este miércoles se sorprendían cuando llegaban a la concurrida zona de El Obelisco y descubrían que había algo diferente en sus calles. Y es que no todos los días aparecen manchas de vaca sustituyendo las líneas paralelas de los pasos de cebra. Según explica a EFE Jessica Rey, "Galicia es el territorio que más leche produce de toda España", además ocupa el décimo lugar en Europa, pero no se libra del abandono rural que sufren en los últimos años, ni de la constante variación de precios que sufre el producto estrella de vaca: la leche. "El nuestro sigue siendo un sector vital, es necesario que la cultura del rural perviva", señala Rey.

Por eso, desde Casa Grande, que se encuentra muy próxima a la ciudad herculina, han pedido los permisos necesarios al Ayuntamiento de A Coruña para hacer el cambio. "Nos encantaría que los pasos de peatones no fuesen de cebra, que no tenemos tantas, que no nos representan, y se conviertiesen en pasos de vaca", concreta la responsable de publicidad. Otra iniciativa de la empresa acerca a los ciudadanos el hecho de ordeñar una vaca. Se ha instalado un simulador para que experimenten la sensación de sacar leche del animal, y además ofrecen la posibilidad de apradrinar a una de las 380 que se encuentran en su granja. "Hace falta que sepamos que el rural es importante, le pongamos valor y sobreviva", explica Jessica Rey.

"En esta comunidad la vaca es símbolo de prosperidad", ha sentenciado la representante de Casa Grande. "El sector lechero es fuente de empleo y desarrollo", recuerda y añade que "hay razones suficientes para homenajear a la vaca como icono gallego".