Una pareja 'tima' al hombre sin hogar que les ayudó hace meses y cuya historia se hizo viral

Hace menos de un año que su historia dio la vuelta al mundo. Johnny Bobbitt, un hombre que vivía en las calles de Philadelphia se convirtió en un ejemplo de generosidad cuando dio, sin pedir nada a cambio, el poco dinero que le quedaba a Kate McClure, que se había quedado sin gasolina en medio de la carretera. La joven abrió una campaña de recaudación de fondos para devolverle el favor, pero ahora Johnny denuncia no haber recibido todo el dinero que consiguieron para él, que asciende a 402.000 dólares (unos 343.000 euros).

Kate McClure junto a Jhonny Bobbitt, el mismo día que él la prestó dinero (GoFundme).

El abogado del hombre, Chris Fallon, señala en declaraciones a la CNN que su cliente debería haber recibido más dinero del que le han enviado hasta la fecha. "Por lo que puedo ver, la cuenta GoFundMe recaudó 402.000 dólares (343.000 euros) y GoFundMe cobró una tarifa aproximadamente de 30.000 dólares (unos 25.000 euros). Mark D'Amico y Kate McClure le dieron a Johnny alrededor de 75.000 dólares (64.000 euros). Debería haber otros 300.000 dólares (256.000 euros) disponibles para Johnny", indicaba Fallon.

RELACIONADO: Johnny Bobbitt protagonizó una preciosa historia de generosidad

Cuando abrieron la campaña en noviembre de 2017, Kate indicó lo que harían con todo el dinero. "¡Lo primero que vamos a hacer es comprarle una casa!", escribía en 'GofundMe', "también le vamos a comprar su coche soñado, un Ford Ranger de 1999", continuaba. "Habrá 2 cuentas a su nombre, una que le dará la posibilidad de cobrar un pequeño 'salario' cada año y otra de jubilación", además "se le asignará otra cuenta bancaria con fondos para cubrir las necesidades diarias", pero eso no fue lo que ocurrió exactamente con los fondos.

RELACIONADO: Otras noticias de interés humano

Según el diario de Philadelphia 'The Inquirer', Kate asignó a Bobbitt una casa móvil en la propiedad de su familia en Nueva Jersey, y en vez de un Ford Ranger la pareja le dio un todoterreno de segunda mano. Además todo lo pusieron a nombre de la joven, para evitar que el hombre lo vendiera. Por el momento Kate McClure no ha querido pronunciarse sobre el tema.

Hace cuatro meses la pareja viajó con Johnny a Nueva York (GofundMe)

La cuenta de Twitter -@getjohnnyahome- que crearon para contar cómo iba el proceso de recaudación y las ayudas que le iban ofreciendo a Johnny ha sido eliminada. El novio de Kate ha informado a 'The Inquirer' de que el dinero está en una cuenta de ahorros y se lo darán cuando el hombre tenga un empleo y lleve una vida sana. No obstante, a Johnny le llaman la atención los numerosos viajes que la pareja ha hecho en los últimos meses con destinos como California, Florida o Las Vegas y que Kate se haya comprado recientemente un BMW, aunque ambos aseguran que todo ha sido pagado con su dinero y no con el recaudado.

Desde 'GofundMe' aseguran que están investigando qué ha pasado con el dinero y trabajarán para que Johnny reciba todo el dinero que 14.000 personas donaron para darle una vida mejor al hombre, que ha tenido que volver a vivir el calle.