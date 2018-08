Luto en la natación sincronizada por Tina Fuentes, la integrante del equipo nacional que ha muerto a los 34 años

El mundo de la natación sincronizada llora a Tina Fuentes, que formó parte del 'dream team' que entre 2002 y 2007 logró importantes triunfos para esta disciplina. Tina, hermana de Andrea Fuentes, una de nuestras mejores nadadoras de sincronizada de la historia. Tina Fuentes tenía 34 años y libró una dura batalla contra el cáncer que padecía, según ha informado en un comunicado la Real Federación Española de Natación (RFEN).

Tina (arriba, primera por la izquierda) con el equipo que logró el bronce en el Mundial de Melbourne en 2007 (Getty Images).

Su hermana Andrea le ha dedicado unas emotivas palabras acompañando varias fotos de la bonita ceremonia que organizaron para despedirla. "Buen viaje hermana. Te hemos hecho el fiestón que querías. Sin drama. Compartiendo un buen momento. Diferente y especial como tú. Tambores, sal, pétalos y fuego. La luna a tope, el mar y la mejor compañía. Todos los que estabamos hoy te agradecemos todo lo vivido. Gracias a todos los que le habeis dado amor y compartido experiencias con ella. T’estimo germaneta! Gracies gracies y més gracies per tots els moments viscuts... Rest In Peace my sistá".

"Tanto ella como su hermana Andrea dieron mucho a un deporte que Tina amaba con pasión. Era una persona muy auténtica, con una manera de vivir la vida muy especial. Disfrutaba cada momento con máxima intensidad", ha recalcado la RFEN en su comunicado, en el que recuerda sus "grandes logros con España", entre los que destacan la medalla de plata en Equipos en el Europeo de 2002, la plata mundial de Barcelona 2003 en Equipo y la plata y el bronce en Rutina Técnica y Libre logrados en Melbourne 2007. "Desde estas líneas nos unimos al dolor de la familia y dedicamos un humilde homenaje a una de las primeras 'saltimbanquis' del equipo español. Te recordaremos siempre, Tina", concluye la RFEN.

Tina Fuentes, con el resto del equipo nacional en el Mundial de Melbourne (Getty Images).

La exgimnasta española y comentarista en TVE Almudena Cid se ha unido al dolor de la familia y ha publicado un tuit de apoyo. Instituciones desportivas como la Federación Española de Natación y el Consejo Superior de Deportes también se han hecho eco de la triste noticia y han enviado ánimo y cariño a sus familiares:

Desde el CSD enviamos todo nuestro cariño a la familia y amigos de Tina Fuentes, una deportista excepcional que permanecerá siempre en el recuerdo de todos los aficionados a la natación artística y en el de todo el deporte español. DEP https://t.co/NpX00RAJ9v — CSD (@deportegob) 28 de agosto de 2018