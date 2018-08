El crucial relato de la policía que presenció el crimen de un hombre a manos de su mujer en Alicante

Se llama Encarnación Rico, tiene 59 años y es la agente de Policía Nacional que presenció el crimen que cometieron una mujer recién casada y su cuidador en Alicante. La víctima fue el marido de ella, un hombre de 69 años que falleció apuñalado presuntamente por el hombre mientras la mujer le sujetaba. Ella iba en silla de ruedas y él era, según su versión de los hechos, su cuidador. Encarnación presenció la escena desde lo alto de un cerro cercano al aparcamiento, luego echó a correr para intentar evitar lo que estaba ocurriendo, pero cuando llegó abajo era demasiado tarde. Su testimonio es crucial. Asegura que la esposa "nunca estuvo sentada y, de hecho, la silla de ruedas no estaba allí".

Su testimonio contrasta con la imagen que se ha visto de la acusada entrando, sujetada por las axilas y las piernas por dos agentes de Policía, porque, supuestamente, está aquejada de una discapacidad que le impide moverse. Ni ella ni su cuidador han prestado testimonio ante el juez que instruye el caso, que les ha enviado a prisión sin fianza. No obstante, hay declaraciones de numerosos testigos y, entre ellos, el más crucial probablemente sea el de Encarnación porque ella lo vio todo: "Les vi a ellos arrodillados ante la víctima, él llevaba un destornillador", ha contado a Antena 3 Noticias.

Bajó corriendo mientras avisaba a sus compañeros, ya que ella no estaba de servicio y no llevaba su arma, solamente tenía la placa y un móvil. Al llegar abajo se identificó y retuvo a los dos atacantes, corriendo un importante riesgo porque iba desarmada. "Yo podía haber sido la siguiente", ha contado, aunque asegura que no se lo pensó dos veces. "Allí yo no era una persona, era una policía". Por suerte, ninguno de los dos se resistió al arresto y todos esperaron a que llegaran los refuerzos.

El suceso que ha conmocionado Alicante ocurrió el pasado 20 de agosto. La investigación apunta a que la mujer, de 45 años, y la víctima, de 69, se habrían casado en un matrimonio de convenciencia para tratar de encubrir una falsa tetraplejia, que ella pudiera cobrar una indemnización y evitar que su familia la ingresase en un centro. Su cuidador, con el que según la prensa local mantenía una relación sentimental, fue el que presuntamente asestó las puñaladas mientras ella sujetaba a su marido. La incógnita, sin embargo, fue por qué, si la víctima se prestó a ayudar a la ahora viuda, acabaron matándole.

La recién casada mantiene que sufre una tetraplejia a causa de un accidente que le impide el movimiento de cuello hacia abajo, y personas del entorno del matrimonio aseguran que ella ha manifestado recientemente que está pendiente de recibir una indemnización de unos 200.000 euros y que aspira a una pensión por ese tipo de invalidez. En el momento de las detenciones, tanto la mujer como su supuesto cuidador iban ataviados con ropa oscura, gorras y guantes de jardinería sobre otros de látex, y contaban con una manta medio extendida en el suelo que, presuntamente, tenían intención de usar para envolver el cadáver y trasladarlo a otro punto.