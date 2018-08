La historia de superación de Manu, un hincha rojiblanco de 9 años que ha logrado la admiración de su ídolo Antoine Griezmann

Su nombre es Manu, es de Argentina, y con tan solo 9 años puede decir que se ha convertido en un ejemplo a seguir para su equipo de fútbol favorito, el Atlético de Madrid. El pequeño estuvo a punto de morir con tan solo un año por una bacteria. Como resultado de la infección perdió dos piernas, una mano y parte de la otra, pero él, como buen colchonero, nunca ha dejado de creer y poco a poco va logrando que nada se le ponga por delante, según relata el diario argentino 'Clarín'.

Hace unos días, el periodista Joaquín Finat, especializado en deporte adaptado a personas con discapacidad, publicó un vídeo del pequeño en el que se le ve superando unos obstáculos en una pista de atletismo con gran agilidad y vistiendo la camiseta de su ídolo, el francés Antoine Griezmann. Los grandes los pasa por debajo y los pequeños los salta, cuando llega al último, el pequeño echa a correr con todas sus fuerzas. Pero ese no es el único deporte que hace, Manu también hace natación y juega al fútbol. El pequeño tuvo la suerte de que precisamente Griezmann compartió con sus más de 5 millones de seguidores en Twitter el mensaje que anteriormente había publicado Finat. "Waouh !! BRAVO MON AMI (Bravo amigo mío)", escribía el francés.

El futbolista, que lleva en el Atlético de Madrid desde julio de 2014, expresó con pocas palabras la admiración que le provoca la lucha de Manu. Días después, el periodista compartió un nuevo vídeo del niño dedicado a Griezmann. "Sos mi ídolo, me emocioné cuando me mandaste ese comentario 'mon ami'", cuenta Manu mirando a cámara visíblemente feliz. "Me encantan tus técnicas para patear los penaltis", confiesa el niño, y se despide imitando el baile que realiza el futbolista para celebrar los goles y que está inspirado en el videojuego Fortnite. El periodista ya había publicado antes otro mensaje agradeciendo al francés que hubiera contestado a su mensaje. "Gracias crack, Manu está feliz!", escribía.

Su historia es todo un ejemplo de superación que ha generado la admiración no solo del equipo rojiblanco, también de otras cientos de personas que a través de los comentarios a los diferentes tuits publicados sobre Manu, han reconocido que el pequeño es todo un luchador que no se rinde, como buen hincha de Atlético de Madrid que es.