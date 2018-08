Las claves que debes tener en cuenta para ahorrar (de verdad) en la vuelta al cole

Llegan los últimos días de las vacaciones de verano y las familias con hijos en edad escolar comienzan a sufrir los quebraderos de cabeza de una vuelta al cole que casi nunca es barata, aunque para evitarlo se puede optar por las compras escalonadas y reciclar antes de estrenar, recomiendan los expertos. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recuerda que "estrenar curso no es sinónimo de estrenar mochila". Aconseja planificar un presupuesto y poner por escrito los gastos necesarios evitará las compras compulsivas.

También recomienda a los consumidores no comprar todo a principio de curso pues hay cosas que los alumnos no necesitan hasta más adelante o pueden reutilizar las del año anterior. Por ejemplo, las zapatillas de deporte actuales les pueden valer todavía un par de meses y en septiembre no hay que adquirir todavía el abrigo o el plumas. Asimismo, la OCU asevera que no es siempre más barato aprovechar algunas oportunidades pues quizá no se necesita una "superoferta de diez cuadernos".

Este año, la vuelta al cole será un 11,3 % más barata que la del curso pasado y cada familia deberá desembolsar una media de 366,4 euros por niño, asegura el comprador "online" Idealo. Será posible ahorrar más de 40 euros por niño este curso con respecto a 2017, sobre todo en mochilas y zapatillas. Y de acuerdo a sus cálculos, a las familias les costará de media comprar libros de texto 240 euros, el chándal 27,95 euros, las zapatillas 30,3 euros, la mochila 31,5 euros y el material de papelería 36,4 euros.

"Es importante minimizar el gasto, haciendo las compras con anterioridad para obtener los mejores precios y no desembolsar todo de una vez. Además, es imprescindible comparar precios", asegura Adrián Amorín, gerente de Idealo. Por su parte, la también compañía de ventas "online" Vente-privee asegura que para tres de cada cuatro españoles las compras de la vuelta al cole suponen uno de los mayores desembolsos del año, aunque siempre hay "trucos" para sobrevivir a ellos. Comenta que estar pendientes de ofertas y descuentos son las soluciones de ahorro más eficaces para una de cada tres familias.