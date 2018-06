¡Una coincidencia increíble! Una mujer descubre que su vecina es su hermana tras años buscándola

Hillary Harris fue adoptada cuando era una niña de poco más de un año. Cuando se hizo adulta y conoció su historia, quiso buscar sus orígenes biológicos. Así fue como descubrió el nombre real de su padre, al que no pudo conocer porque había fallecido en 2010. Pero en su búsqueda descubrió que tenía una hermana que se llama Dawn Johnson y vivía en Greenwood. Entonces comenzó a rastrear a través de Internet y las redes sociales, pero era como buscar una aguja en un pajar. Hasta que un sorprendente giro del destino puso ante sí a su hermana cuando ya estaba a punto de arrojar la toalla.

Las familias de Hillary y Dawn posan juntas (Facebook).

Un buen día, una pareja se mudó a la casa de al lado de Hillary. Se llamaba Dawn y venía de Greenwood, el lugar de donde sabía que procedía su familia biológica. Cuando Hillary se enteró, fue corriendo a hablar con su marido Lance y le dijo, bromeando y entre risas, que sería una coincidencia increíble que se tratase de su hermana. Pero no tuvo valor para preguntarle, hasta que un día llegó un paquete enorme con material de construcción para una reforma que la vecina estaba haciendo en casa. El paquete mostraba un gran cartel con un nombre y un apellido: Dawn Johnson. El nombre de la hermana de Hillary.

Su corazón empezó a latir muy rápido... ¿y si fuera ella? Pero Hillary no se atrevía a preguntarle. Su marido Lance la animó: "Si no vas tú a hablar con ella, lo haré yo". Así que allá fueron los dos y tuvieron una conversación con los vecinos. En ese momento, Hillary solo se fijaba en lo que compartían las dos: pelo rizado, manos muy parecidas... Pero todo podía ser casual, así que no se atrevió a preguntarle por sus orígenes. Pensó que era algo demasiado privado para sacarlo en una primera conversación.

Hillary, con su marido, Lance (Facebook).

Unos días después, Hillary habló de nuevo con Dawn y finalmente todo quedó desvelado... ¡eran hermanas! Ninguna daba crédito a la enorme casualidad de que todo quedara finalmente resuelto gracias a la mudanza de Dawn justo a la casa aledaña a la de Hillary, pero ahora están construyendo esta nueva relación que va mucho más allá de una cordial vecindad. "Hablamos todos los días, ¡estamos a 10 metros!", cuenta entusiasmada Hillary. Su hija Stella, que tiene 5 años, ha hecho buenas migas con sus recién estrenados tíos y ahora todos forman una gran familia.

"Cuando conocí a mi madre biológica pensé que iba a sentir algo especial y no fue así, pero cuando conocí a Dawn sentí una conexión inmediata", ha explicado Hillary, feliz por la increíble coincidencia de haber encontrado a su hermana mayor... en la puerta de al lado.