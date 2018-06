Cierran la investigación del caso 'Jimmy' sin procesados porque el testigo 'no es fiable'

El Juzgado de Instrucción número 20 de Madrid ha acordado declarar concluida la investigación iniciada tras la muerte del hincha del Deportivo de La Coruña Francisco Javier Romero Taboada, alias 'Jimmy', sin procesamiento al no existir indicios de criminalidad contra las personas señaladas en el proceso. En un auto, el juez llega a esta conclusión tras considerar que la declaración del principal testigo "no es fiable" y no sirve de manera evidente a los efectos "de sustentar el procesamiento de persona alguna".

Efectivos del Samur en el lugar en el que Francisco Javier Romero, 'Jimmy', perdió la vida en noviembre de 2014 (EFE/Europa Press)

Aparte, establece que la grabación de un videoaficionado, aportada a la causa, de la riña tumultuaria que tuvo lugar en las inmediaciones del estadio Vicente Calderón, "carece de la calidad suficiente para poder establecer sin ningún género de duda la identidad de las personas que allí aparecen, dada su baja resolución".

No es la primera vez que se archiva el caso, ya que en 2016 el Juzgado de Instrucción número 20 de Madrid acordó esa medida, tras dos años de pesquisas y al no hallarse al autor material o autores que acabaron con su vida en noviembre de 2014 tras una reyerta entre aficionados ultras del Atlético de Madrid y los Riazor Blues.