Angustiosa búsqueda contrarreloj de 12 niños atrapados en una cueva en Tailandia

El tiempo apremia, pero los tailandeses mantienen la esperanza de hallar con vida a los 12 niños de entre 11 y 16 años pertenecientes a un equipo de fútbol amateur que quedaron atrapados junto con su entrenador, de 25, en una cueva de un bosque de la región de Chiang Raik, en el norte del país. Han trasncurrido ya cuatro días desde su desaparición. A la entrada de la cueva, donde se cree que se refugiaron del mal tiempo, se encontraron las bicicletas de los jóvenes, calzado y mochilas, pero de ellos de momento no hay ni rastro. Generalmente, los visitantes sólo pueden aventurarse unos 700 metros en el interior de la cueva, pero las autoridades estiman que el grupo habría avanzado más allá de lo permitido.

Madres de los chicos desaparecidos esperan a la entrada de la cueva cualquier novedad sobre la búsqueda (Captura de pantalla de Telecinco).

A la entrada de la cueva se han apostado decenas de familiares a la espera de la mínima noticia en un improvisado campamento. "He venido a buscar a mi hijo", aseguró llorando una de las madres, filmada por los medios locales. Este martes incluso hicieron un ritual conjunto para ayudar en la búsqueda. Entre música de tambores y gongs, cuenta el 'New York Times' que dos de los parientes sostuvieron redes de pescadores como símbolo con el que atrapar los espíritus perdidos en la cueva. Fue una madre precisamente quien dio la voz de alarma al comprobar con preocupación que transcurría la noche del sábado y su hijo no llegaba del entrenamiento, como era la esperado.

Los equipos de rescate trabajan contrarreloj y con el aliciente de haber encontrado varios respiraderos dentro de la cueva, por lo que piensan que aunque estuvieran atrapados pueden tener oxígeno. Efectivos del ejército y especialistas buceadores se han desplazado para ayudar en las tareas de búsqueda. Tratan de achicar agua y de iluminar partes de la cueva. Se espera además la llegada de un robot submarino.

"Tenemos que buscar a los niños. Tenemos la esperanza de que sigan vivos en algún lugar ahí dentro", ha aseverado el gobernador provincial, Narongsak Osottanakorn, a la agencia de noticias Reuters. Otro de los argumentos para mantener la esperanza es que se trata de jóvenes deportistas, a quienes se presupone una capacidad de resistencia por encima de lo común. Con todo, varias zonas de la cueva han sido anegadas por el agua debido a las intensas lluvias, que también han provocado deslizamientos y una gran cantidad de lodo que está dificultando las labores de búsqueda.

La cueva en la que ha perdido el grupo no es conocida entre los extranjeros, pero sí es un destino común para las excursiones de los lugareños. Dentro hay una estatua de Buda que es venerada por los locales que se adentran en la cueva. Se da la circunstancia de que en Tailandia es ahora época de monzón (tiene lugar entre mayo y octubre) y debido a ello son frecuentes las lluvias torrenciales.