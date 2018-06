El Rey inaugura los Juegos Mediterráneos en una ceremonia histórica

El Rey ha declarado inaugurados este viernes los Juegos Mediterráneos que se celebrarán en los próximos días en Tarragona, en una ceremonia a la que han asistido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Quim Torra. "Declaro inaugurados los XVIII Juegos Mediterráneos 2018 en Tarragona. ¡Enhorabuena!", unas palabras que han sido acogidas con 'vivas' al Rey por una parte del estadio, pero también con silbidos por otra. Torra no ha decidido hasta este mismo viernes su asistencia, ya que el Govern está molesto con el monarca desde el 3 de octubre de 2017, cuando hizo un discurso contrario a los planes independentistas del Ejecutivo catalán de entonces.

El Rey junto a Pedro Sánchez y Quim Torra (Cordon Press).

Finalmente, el presidente catalán ha acudido al acto y allí se ha saludado con el Rey, a quien ha entregado un libro sobre las cargas policiales del 1-O ('Dies que duraran anys', del fotoperiodista Jordi Borràs) y los informes del Síndic de Greuges sobre el mismo tema. Torra le ha dado el libro dentro del estadio, el Nou Estadi del club de fútbol Gimnàstic de Tarragona, que no se ha llenado, después de que el Rey llegara,a las puertas del recinto, Sánchez ha sido quien ha recibido a Felipe VI. El autor del libro, Jordi Borràs, ha revelado en las redes sociales que ha incluido una dedicatoria suya en el ejemplar que Torra ha dado al Rey: "No hay estirpe, ni ley, ni patria que justifique heridos, presos políticos y exiliados. No hay estirpe, ni ley, ni patria que pueda frenar los anhelos de libertad del pueblo catalán". Torra ha decidido acudir al acto tras haber anunciado, en una declaración este viernes al mediodía desde la Generalitat, que ningún miembro de su Govern irá a ningún acto convocado por el Rey ni le invitarán a actos institucionales de la Generalitat.

'LLIBERTAT' Y 'VIVA EL REY'

La ceremonia se ha desarrollado sin incidentes: al inicio se ha escuchado el himno de España, recibido con aplausos por una parte del estadio y con abucheos por otra, y se han visto banderas españolas, catalanas, independentistas y también alguna europea. En varios momentos del acto, una parte de la grada se ha intercambiado con otra gritos de 'Llibertat',en alusión a los presos soberanistas, y de 'Viva el Rey' respectivamente, pero las proclamas han quedado la mayoría de veces ahogadas por la música, una de las protagonistas de la ceremonia. En otro momento, sin embargo, sí se ha podido oír una fuerte pitada a Torra: ha sido cuando el alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha citado a las principales autoridades presentes, y al escucharse el nombre de Torra es cuando han aparecido los abucheos.

Ballesteros, también presidente del Comité Organizador, ha tomado la palabra para destacar que este evento deportivo es el resultado de la colaboración entre instituciones, y ha deseado que sean "los Juegos de la paz y el diálogo". Entre el resto de personalidades han destacado los ministros José Guirao (Cultura y Deporte) y Meritxell Batet (Política Territorial), y los consellers de la Generalitat Ernest Maragall (Acción Exterior) y Elsa Artadi (Presidencia). Además, han estado la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera; la presidenta del Govern Balear, Francina Armengol; la líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas; el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, y el presidente de la Diputación de Tarragona, Josep Poblet. Los Juegos se celebran en 16 municipios de Tarragona, con la participación de 4.000 deportistas, 1.000 jueces y representados internacionales, 3.500 voluntarios y una previsión de más de 150.000 espectadores.

TRES CONCENTRACIONES

En el exterior del recinto han coincidido dos concentraciones de signo contrario: una con miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) en contra de la presencia del Rey, y otra convocada por VOX a favor del monarca. Un fuerte dispositivo policial ha mantenido las concentraciones separadas por un centenar de metros, dos movilizaciones que han empezado sobre las 17 horas de la tarde y que han finalizado cerca de las 22 sin registrarse incidentes. En otra parte de la ciudad, la Assemblea Nacional Catalana ha convocado otra concentración en contra del Rey, a la que ha asistido Torra antes de dirigirse al estadio.