Clamor en las calles contra la puesta en libertad de 'La Manada'

Miles de personas, en su mayoría mujeres, se han movilizado este viernes 22 de junio para protestar contra la libertad provisional bajo fianza de 6.000 euros para los cinco miembros de La Manada condenados a nueve años de prisión por un delito de abuso sexual. "No valiente, quiero ser libre", han coreado, entre otros cánticos, mientras recorrían calles céntricas de las capitales como Madrid, Barcelona, Pamplona o Zaragoza.

Multitud de manifestaciones por las calles de las principales ciudades de España (Gtres).

En la capital madrileña, una marea morada ha acudido alrededor de las 19.00 horas ante la sede del departamento que dirige Dolores Delgado. Allí han protestado al grito de "no es abuso, es violación" y "tranquila, hermana, aquí está tu Manada", lemas habituales también en las movilizaciones que tuvieron lugar contra la sentencia que absolvía a los jóvenes de un delito de agresión sexual. Los asistentes son "miles", según el Movimiento Feminista de Madrid, la organización convocante, desde la que han subrayado que se han tenido que cerrar los accesos del metro más cercano, la estación de Noviciado, por la cantidad de gente que había en la calle.

"Que no, que no, que no tenemos miedo" y "Aquí estamos las feministas", han gritado, portando banderas, carteles y pancartas de rechazo a la decisión de los magistrados, que no aprecian riesgo de fuga de los condenados ni aprecian tampoco riesgo de reiteración delictiva en los condenados que este viernes han sido excarcelados. "Ella en casa y ellos de parranda", han proclamado los participantes, que han permanecido concentrados hasta las 20.00 horas pese a los más 30 grados que marcaban los termómetros de la capital. Durante la concentración, las altas temperaturas han provocado golpes de calor entre los asistentes, e incluso algunos de ellos han tenido que ser atendidos por el Samur al llegar a desmayarse. Pero desde el servicio de atención de emergencias han asegurado a Europa Press que han sido un par de casos "sin complicaciones".

RUMBO AL CONGRESO

Alrededor de las 20.00 horas, la movilización ha echado a andar desde el Ministerio ubicado en la calle San Bernardo hacia Gran Vía. Poco antes de llegar a la calle Alcalá, la marcha ha hecho una sentada mientras los asistentes continuaban con los cánticos de rechazó a La Manada. "No es un caso aislado, se llama patriarcado", han gritado. Poco después la marcha ha seguido avanzando de manera improvisada dirección plaza de Cibeles, y, mientras, varios viandantes se han ido uniendo a la manifestación. La Policía ha tenido que ir cortando el tráfico a la vez que la movilización avanzaba por las calles, que, entre aplausos, ha logrado acceder a la plaza. Tras ello, los asistentes han puesto rumbo al Congreso de los Diputados, y, frente a la puerta de los leones, se han sentado mientras continuaban con los cánticos. Alrededor de las 21.30, los asistentes han comenzado a levantarse tras permanecer sentados frente al Congreso durante unos 20 minutos, aunque todavía se escuchaban algunos cánticos de manera minoritaria.

En Pamplona la concentración comenzó más tarde, sobre las 20.00 horas y las convocantes han desplegado una pancarta con el mensaje 'No es no. ¡Justicia!'. Además, se han coreado consignas como 'No es abuso, es violación', 'No es no, lo demás es violación', 'Hermana yo sí te creo' 'Esta Justicia es una mierda' o 'Jueces machistas, inhabilitación'. Entre los asistentes se encontraba la concejal de Igualdad y LGTBI del Ayuntamiento de Pamplona, Laura Berro, así como representantes del PSN y Podemos.

