Máxima expectación y protestas ante la inminente puesta en libertad de 'La Manada'

La puesta en libertad de los cinco miembros de 'La Manada' condenados a nueve años de cárcel por un delito de abuso sexual es inminente después de que se les haya notificado la decisión de la Audiencia de Navarra, que este jueves optó por levantar la prisión provisional. Sí ha dictado otras medidas cautelares, como la obligación de comaprecer lunes, miércoles y viernes o la prohibición de entrar en la Comundiad de Madrid, dodne reside la v´citima, o salir del país.

Imagen del exterior de la cárcel de Pamplona, donde se encuentran tres de los cinco miembros de 'La Manada' (EFE).

El abogado de cuatro de los cinco miembros de 'La Manada', Agustín Martínez Becerra, ha reconocido que sus defendidos depositarán la fianza "lo más rápido posible" tras haberse notificado el auto de libertad pasadas las 08.30 horas de este viernes. Por su parte, Jesús Pérez, abogado de otro de los acusados ha afirmado que su cliente, encarcelado en la prisión de Alcalá Meco, ya ha reunido los 6.000 euros de la fianza impuesta para acceder a su libertad provisional y ha esperado que pueda abandonar la prisión "lo más pronto posible, en cuestión de horas".

RELACIONADO: Estos son los argumentos de los jueces para dictar la libertad de 'La Manada'

Ambos abogados se han mostrado satisfechos con el auto y lo consideran de justica. Sin embargo, el Ayuntamiento de Pamplona, una las partes personadas en el proceso, ya ha anunciado su intención de recurrir esta medida de libertad provisional. Así lo ha an unciado el propio alcade de la capital navarra, Joseba Asiron: “Vamos a seguir hasta el final, vamos a recurrir también la puesta en libertad”, ha indicado esta mañana a los medios de comunicación.

RELACIONADO: ¿Cuáles son los plazos para la revisión de la sentencia de 'La Manada'?

También se vivieron protestas este jueves en varias ciudades españolas. En Pamplona una multitud de personas se concentró en la plaza Consistorial para expresar su rechazo a la decisión judicial con gritos como 'No es no, lo demás es violación', 'Esta justicia es una mierda' o 'No los queremos en San Fermín'. También en Barcelona unas 500 pesonas se concetraron en la Plaza de Sanbt Jaume. Esta tarde se han convocado nuevas concentraciones en toda España en rechazo a la medida y en apoyo a la víctima.