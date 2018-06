Se desvela el contenido de una carta que Ana Julia Quezada escribió al padre de Gabriel Cruz desde la cárcel

Ana Julia Quezada, la autora confesa del crimen de Gabriel Cruz, escribió una carta desde prisión en la que pide perdón al padre del niño, Ángel Cruz, que en el momento de los hechos era su pareja. Este dato ha sido una de las novedades que ha trascendido sobre este caso, que tuvo en vilo a España durante 13 días, tras el levantamiento de la mayor parte del sumario por parte del juez que lleva la causa. "Por un lamentable accidente te quité lo más grande que uno puede tener: un hijo", admite Ana Julia en la carta, en la que se disculpa y se muestra arrepentida.

Ana Julia Quezada, durante la reconstrucción del crimen en la finca de Rodalquilar donde mató y enterró a Gabriel (Europa Press).

La carta íntegra, a la que ha tenido acceso 'La Voz de Almería', dice lo siguiente:

"Ángel: no tengo palabras para decirte esto pero aun así lo voy a conta. Quiero que sepas ante todo que no tengo excusas por lo que hice. Sé que se dicen muchas cosas que no son ciertas, solo sé seguro que el miedo te bloquea porque eso me pasó a mí. Entiendo que no me creas porque es lo más normal. No tuve el valor suficiente para decirte que por un lamentable error te quité lo más grande que uno puede tener: un hijo.

No me importa si tengo que pasar el resto de mi vida aquí, sí lamento todo el daño que he hecho, sobre todo a Gabriel y a Patricia y a todos los familiares. Dicen que fue todo premeditado pero no es así, lo que pasó es que no pude sacar fuerza para decirlo y hacerte tanto daño diciéndotelo, me metí en una bola cada vez más grande, ya sabes qeu con pastillas intentaba quitar de mi cabeza, pero no quiero excusarme. Lo que hice está muy mal y no hay excusas que valgan. Quiero pediros perdón a todos, sobre todo a vosotros y a Patricia.

De todo corazón, perdón. Espero que algún día en vuestro corazón me perdonéis".

OTRAS NOVEDADES DEL SUMARIO

En los 2.000 folios que se han abierto a las partes personadas en el caso, se incluyen las conclusiones completas de la autopsia y otros informes forenses encargados por el juez en los que se asegura que no había drogas ni fármacos en el cuerpo del pequeño Gabriel, que habría fallecido entre 1 y 2 horas después de salir de casa de su abuela tras comer con ella y con Ana Julia. Presentaba lesiones en la cabeza que Ana Julia le habría provocado al asfixiarle.

Además, por el análisis de la tierra adherida al cuerpo del niño, que los investigadores hallaron en el maletero del coche de Ana Julia Quezada, que según el sumario actuó sola en todo momento, se puede determinar que la que era la novia de su padre no movió al niño. Lo enterró en el mismo lugar donde permaneció oculto 12 días hasta que ella lo trasladó.

También hay novedades sobre lo que pensaba hacer Ana Julia con el cuerpo tras desenterrarlo. En el sumario se incluyen escuchas policiales de micrófonos colocados en su coche. De lo investigado se deduce que la autora confesa de la muerte del niño quería dejar su cuerpo sin vida abandonado en un invernadero tras sacarlo de la finca de Rodalquilar y que si no lo hizo fue porque había vecinos en el lugar y no habría podido hacerlo sin que alguien la viera.

El pequeño Gabriel Cruz, de solo 8 años de edad, desapareció de Las Hortichuelas, en Níjar (Almería) el pasado 27 de febrero. Se activó un dispositivo de búsqueda sin precedentes en España que culminó con el hallazgo, el 11 de marzo, de su cuerpo sin vida en el maletero de la que era la pareja de su padre, que permanece desde entonces en prisión preventiva y que, aunque negó en el primer momento ser responsable, acabó reconociendo la autoría de los hechos, que atribuye a un accidente tras una discusión con el niño.