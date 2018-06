La Audiencia de Navarra dicta libertad provisional para 'La Manada'

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha dictado la libertad provisional bajo fianza para los cinco miembros de 'La Manada' condenados a nueve años de cárcel por abuso sexual en los Sanfermines de 2016, según han informado a Europa Press fuentes judiciales. En concreto, en un auto que previsiblemente se conocerá este viernes, el tribunal acuerda que los cinco condenados puedan eludir la prisión provisional con una fianza de 6.000 euros. Además, el tribunal impone a los condenados la obligación de comparecer los lunes, miércoles y viernes en el juzgado de guardia de su localidad.

Imagen tomada el día de la lectura de la sentencia de 'La Manada' (Cordon Press)

También les impone la prohibición de entrar en la Comunidad de Madrid, la prohibición de comunicación con la víctima, la retirada del pasaporte, y la prohibición de salir del territorio nacional sin autorización judicial. El auto cuenta con un voto particular discrepante, el del presidente del tribunal, quien aboga por prorrogar la prisión provisional de manera incondicional.

El abogado de cuatro de los cinco condenados, Agustín Martínez Becerra ha afirmado que con la decisión de la Audiencia de Navarra de dictar la libertad provisional bajo fianza para sus clientes "se ha hecho justicia". "Cuando un tribunal independiente resuelve de forma independiente la decisión es justa", ha manifestado Martínez Becerra, en declaraciones a Europa Press. Además, ha confiado en que sus clientes puedan reunir la fianza de 6.000 euros "con la mayor brevedad posible", aunque, según su previsión, su puesta en libertad no se haría efectiva este viernes, sino más adelante.

Este lunes tuvo lugar una vista del caso en el Palacio de Justicia de Pamplona a la que acudieron tres de los cinco miembros de 'La Manada' que se encuentran dentro de la prisión de Pamplona, mientras que los otros dos, en un centro penitenciario de Madrid, siguieron la sesión por videoconferencia. En la comparecencia, el Ministerio Fiscal, la acusación particular y las acusaciones populares ejercidas por el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra se opusieron a la solicitud de puesta en libertad formulada por la defensa y reclamaban la prórroga de la prisión provisional, que finalmente no ha ocurrido. A la salida de la vista, el abogado de la víctima, Miguel Ángel Morán, señalaba que tenía una "buena sensación" y esperaba que los condenados no fueran puestos en libertad, por lo que la decisión de la Audiencia de Navarra habrá supuesto un duro varapalo para él y su defendida.

El abogado Agustín Martínez Becerra afirmaba este mismo lunes que "lo ajustado al derecho" sería que el tribunal atendiera esta petición de la defensa y que "a partir de ahí siguiera el procedimiento judicial" hasta que se dicte sentencia firme. Becerra ha reclamado desde el principio la puesta en libertad de sus defendidos. En el escrito que presentó el pasado 5 de junio, señalaba que "resulta obvio que esta nueva solicitud de libertad parte de la situación derivada del propio contenido de la sentencia, que, aun siendo condenatoria, absuelve a mi representados de todos aquellos delitos que dieron lugar al auto de procesamiento y a los escritos de calificación del Ministerio Fiscal y el resto de la acusaciones".

Los miembros de 'La Manada', José Angel Prenda, Ángel Boza, Antonio Manuel Guerrero, Alfonso Jesús Cabezuelo y Jesús Escudero Domínguez, fueron condenados a nueve años de prisión por un delito de abuso sexual continuado -quedaron absueltos del delito de agresión sexual- además del pago de una indeminización de 50.000 euros a la víctima, de la que deberán mantenerse alejados un mínimo de 500 metros durante 15 años.