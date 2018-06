Revelan cómo fue la angustiosa llamada de la hija de los Turpin que salvó a sus 12 hermanos

El pasado mes de enero salió a la luz en California uno de los casos más duros que se recuerdan en los últimos años en Estados Unidos y que aún mantiene a la sociedad sumida en una honda conmoción: el matrimonio David y Louise Turpin era detenido por el maltrato de sus 13 hijos de entre 2 y 29 años, a quienes mantenían encarrados en condiciones de insalubridad y sin apenas darles de comer. Quien dio la voz de alarma fue precisamente una de las hijas, de 17 años, que logró escapar del terrorífico encierro y llamar para denunciar la situación. Ahora, cuando los trece hermanos se encuentran ya en proceso de recuperación, se ha revelado en una audiencia previa al juicio el contenido de aquella llamada.

Los Turpin aparentaban en la redes sociales llevar uan vida normal (David-Louise Turpin/Facebook).

"Vivo en una famlia de quince personas y nuestros padres nos maltratan", comienza a contar la joven al operador de Emergencias que la atiende. Según han publicado medios estadounidenses la llamada no solo es dramática, sino que dura 20 minutos en los que la joven desgrana la escalofirante situación. Explica, por ejemplo, que tiene dos hermanas pequeñas que están encadenadas a la cama y que nunca se bañan. "A veces me despierto y no puedo respirar por lo sucia que está la casa". La joven, que estuvo planeando sus escapatoria durante dos años, tuvo muchas dificultades para dar su dirección, que leyó directamente de un papel. "No he salido. No salgo mucho. No sé nada sobre las calles ni nada".

En la vista en la que se escuchó el contenido de la llamada estuvieron los dos acusados, David y Louise Turpin, quienes se siguieron declarando 'no culpables'. A la Louise, según desvela 'People', se la vio llorar en la sala al escuchar el relato que hacía su hija. En cuanto a David Turpin, tras los meses que ha pasado detenido, ha experimentado un cambio físico notable, ha perdido mucho peso y se ha cortado el pelo, logrando así un aspecto más formal. La pareja se enfrenta a 12 cargos de tortura y siete de abusos de un adulto dependiente (referido a los mayores de edad), además de nueve cargos de abuso infantil y negligencia y 12 cargos de detención ilegal.

David Turpin ha dado un cambio físico espectacular. (Captura de pantalla de Inside Edition)

Los hermanos Turpin, por su parte, han inaugurado una nueva vida en la que poco a poco se van recuperando de su traumática infancia. Los siete adultos, de entre 18 y 29 años, fueron dados de alta el pasado mes de marzo tras recueprarse del severo estado de desnutrición en el que se encontraban y viven todos juntos en una casa de campo en California. "Les encanta tener su habitación, su espacio en el armario para su ropa, poder usar el baño libremente, tomar helado, comer comida mexicana... Y sobre todo, por encima de todo, poder salir a la calle cuando quieran", contaba el abogado que ejerce como su tutor, Jack Osbron.

