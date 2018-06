El drama de la separación de padres e hijos en la frontera con Estados Unidos

La política de 'tolerancia cero' a la inmigración del presidente Donald Trump que, entre otras medidas, implica la separación de padres e hijos en la frontera con Estados Unidos ha suscitado una gran polémica en el país. Especialmente a raíz de la divulgación de una grabación por parte de la ONG ProPublica este lunes en la que se escuchan los llantos de los niños y frases desgarradoras. "No quiero que detengan a mi padre, no quiero que lo deporten", se escucha sollozar a uno de ellos.

Inmigrantes en un centor de detención en Texas (Captura de pantalla de un vídeo de Time / Youtube)

Según el informe divulgado por la asociación se trata de niños de entre cuatro y 10 años que llevaban menso de 24 horas en el centro de detención. "Los oficiales trataban de confortarles con snacks y juguetes, pero los niños estaban inconsolables". Uno de los momentos más duros es cuando se escucha a una niña de unos sesi años que suplica repetidamente que alguien llame a su tía. Solo una llamada, ruega a cualquiera que la escuche. Dice que ha memorizado el número de teléfono y, en un momento dado, se lo recita de un tirón a un representante consular. “Y mi mami después que me venga a traer mi tía va a venir lo más pronto posible para irme con ella”, gimotea.

A pesar de la polécia, Trump ha redoblado su defensa de esta política y ha culpado a los demócratas de pretender que la inmigración ilegal "infeste" el país. "Podemos liberar a todas las familias inmigrantes y menores que se presenten en la frontera desde América Central o podemos arrestar a los adultos por el delito federal de entradas ilegales. Esas son las dos opciones: fronteras totalmente abiertas o enjuiciamiento penal por infracción de la ley", aseguró.

Sin embargo, las afirmaciones de Trump no son ciertas a ese respecto ya que, como incluso han asegurado algunos miembros de su propio partido republicano, estas medidas de separación familiar responden a una política discrecional de la Casa Blanca que se puede evitar fácilmente. Las leyes actuales no obligan a juzgar a los inmigrantes ilegales como autores de delitos penales, tal y como los está procesando ahora el Departamento de Justicia por orden de Trump, sino que la entrada ilegal en el país es considerada un delito civil que no tiene por qué incurrir en detenciones preventivas.

Vista general del almacén que originalmente fue elegido para albergar a niños inmigrantes no acompañados, en Houston (EE.UU.). EFE

El Gobierno de Trump reconoció la semana pasada haber separado de sus padres a 2.000 menores de edad que cruzaron de forma irregular la frontera entre el 19 de abril y el 31 de mayo.

El último capítulo de la polémica se ha producido este martes cuando varios gobernadores anunciaron que cancelan sus aportes a la militarización de la frontera. Aunque la mayoría de estos gobernadores son demócratas, como los de Connecticut, Delaware, Carolina del Norte, Pensilvania, Nueva York, Virginia o Rhode Island, también hay algunos republicanos, como el de Massachusetts, Charlie Baker, o el de Maryland, Larry Hogan. Tanto Baker como Hogan, republicanos en estados de tradición demócrata, se presentan este noviembre a la reelección. "Esta mañana, he ordenado a nuestros cuatro efectivos que regresen con el helicóptero desde donde están en Nuevo México", indicó Hogan. "Hasta que esta política de separar a niños de sus familias haya sido rescindida, Maryland no desplegará recursos de la Guardia Nacional en la frontera", añadió.

Trump ordenó a principios de abril la militarización de la frontera con México con hasta 4.000 efectivos de la Guardia Nacional, un cuerpo de reserva bajo control de los estados, para combatir la inmigración. El estado que más ha contribuido a ese esfuerzo ha sido Texas con unos 1.400 uniformados. Otros gobernadores republicanos también alzaron sus voces para oponerse a la separación de familias en la frontera, como el de Nebraska, Pete Ricketts; el de Florida, Rick Scott; o el de Illinois, Bruce Rauner, que pidió a Trump su suspensión.