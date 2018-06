Las consecuencias de la reprimenda de Macron para el chico que le llamó 'Manu' en un acto oficial

La reprimenda del presidente francés, Emmanuel Macron, a un adolescente que le llamó 'Manu' se hizo rápidamente viral y motivó un gran debate tanto dentro como fuera de Francia, donde hay quien piensa que se pasó de duro con el chaval y otros que opinan que estuvo bien que le afeara su falta de respeto. En cualquier caso, el episodio ha tenido consecuencias para el adolescente, que lo está pasando fatal: en su instituto no se habla de otra cosa, muchos de sus compañeros se ríen de él y reproducen en sus móviles, cuando lo ven pasar por los pasillos, las imágenes de la discordia.

Macron dirigiéndose al chico que no le habló con el debido respeto (Bruno S./YouTube).

Así lo ha revelado la periodista francesa Camille Crosnier, del medio online 'Explicite', que ha ido al instituto donde estudia el chico, cuya identidad no ha desvelado por explícito deseo del interesado. Se trata de un adolescente bastante popular entre sus compañeros y buen estudiante. Lo encontró solo, taciturno y muy sorprendido de la enorme difusión que ha tenido el vídeo. "No quiero que esto me traiga problemas", balbuceó, según cuenta la periodista, que asegura que sus compañeros le han contado que desde el lunes, cuando sucedió el episodio, "todo el mundo se burla de él y es un poco duro".

"Acaban de pasar otros alumnos delante de él riéndose y viendo de nuevo el vídeo en Internet, no se habla de otra cosa en el colegio", asegura en su reportaje Camille Crosnier, que sostiene que el joven se encuentra angustiado y deprimido y que va de casa al instituto y viceversa. No quiere saber nada de nadie.

Le respect, c’est le minimum dans la République – surtout un 18 juin, surtout en présence des compagnons de la Libération. Mais cela n’empêche pas d’avoir une conversation détendue – regardez jusqu’au bout. pic.twitter.com/CWtPDAALhK — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 18 de junio de 2018

El gran debate generado en torno a si el presidente francés fue demasiado duro ante la insolencia del joven ha alejado el foco del protagonista del vídeo, un chaval que sin embargo sufre las consecuencias del incidente. Quizá por eso, consciente de la repercusión que aquello podía tener en la opinión pública y con sus niveles de popularidad bajando según las encuestas, el propio jefe del Estado francés publicó horas después en su perfil de Twitter un vídeo de duración mayor, en el que se puede observar cómo tras la reprimenda inicial los protagonistas continúan conversando, en un tono ya más distendido, sobre los exámenes.