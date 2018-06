Así es la nueva vida de Mariano Rajoy en su puesto de registrador en Santa Pola

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha inaugurado su nueva vida en Santa Pola (Alicante). Tras cerca de 40 años dedicado a la política, el expresidente ocupará su plaza de registrador de la propiedad tras haber renunciado a su escaño el pasado 15 de junio, y comienza a trabajar este mismo miércoles desde las diez menos diez de la mañana. "Yo me he retirado de la política y vuelvo donde estaba", ha declarado un Rajoy en mangas de camisa ante la gran expectación mediática. El expresidente, que se ha mostrado muy cercano y simpático con los periodistas e icluso ha bromeado con la gran cantidad de esllos que había, ha asegurado que tampoco está nervioso ante su primer día. "No estoy nervioso, pero son muchos años fuera y muchos los que he dedicado a la vida política y, en fin, ahora a mi profesión", ha zanjado.

Mariano Rajoy atiende a los medios de comunciación antes de reincorporarse a su puesto de trabajo (Gtresonline).

El martes, según informó la televisión pública valenciana À Punt, estuvo visitando la población del Baix Vinalopó, donde comió en un restaurante antes de entrar en las instalaciones del Registro para familiarizarse con sus nuevos compañeros. Una vez en la oficina, Francisco Gaspar Riquelme, quien ha ocupado la plaza de forma interina la plaza durante más de dos décadas, ha presentado a los integrantes de la plantilla al expresidente del Gobierno español. Riquelme, que es amigo personal de Rajoy, ha explicado que "tenía ganas de incorporarse a su vida normal y privada" y que estuvo charlando con sus nuevos compañeros, siete funcionarios a quienes saludó de uno en uno. También ha contado que, al menos de momento, el exlíder del PP trabajará en Santa Pola durante la semana y los fines de semana irá a su casa de Madrid.

Por su parte, fuentes municipales consultadas por Europa Press han comentado que el Ayuntamiento no tenía constancia de esta visita y que lo normal hubiera sido que se pusiera en contacto con ellos, aunque no es algo ni vinculante ni obligatorio. Desde la agrupación del PP de Santa Pola se esperaba la reincorporación de Rajoy a este puesto laboral aunque no tenían conocimiento de la fecha concreta.

Durante su intervneción de esta mñana el expresidente ha renunciado a referirse a los candidatos o el preceso de primarias en el partido. "Ahora son los militantes del Partido Popular quienes tienen que decidir quién es su líder y poco importa lo que yo diga". Ha insistido en que "la vida continúa y el PP es un gran partido".

Mariano Rajoy confirmó el viernes su abandono de la política tras 35 años en primera línea, al presentar la renuncia a su escaño en el Congreso de los Diputados, justo dos semanas después de perder la moción de censura. Además, Rajoy dejará en julio la presidencia del PP, un cargo que ocupa desde hace casi 14 años, abriendo así la sucesión dentro del partido. Su anuncio el pasado 5 de junio ante el Comité Ejecutivo cogió por sorpresa a muchos dirigentes de la formación, que situaban su relevo como líder del PP el próximo otoño.