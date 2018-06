La reprimenda de Emmanuel Macron a un adolescente que le llamó 'Manu'

Francia celebraba ayer una destacada efeméride: el 78 aniversario del discurso con el que el entonces presidente de la República, Charles de Gaulle, llamó a los franceses a seguir combatiendo contra la Alemania nazi en 1940. Se trataba de un acto solemne, tras el cual el jefe del Estado, Emmanuel Macron, se dirigió a saludar al público que había acutido a la conmemoración. En un momento dado, un joven se dirige a él con mucha familiaridad: "¿Qué pasa, Manu?" Y entonces Macron le frena en seco para pedirle respeto en un vídeo del que se ha hablado mucho en las redes sociales.

Macron dirigiéndose al chico que no le habló con el debido respeto (Bruno S./YouTube).

Hay fronteras que no se deben traspasar y hay respetos que se deben guardar siempre. Probablemente el joven, cuya identidad no ha trascendido, no quería más que hacer una broma que luego comentar con sus compañeros y amigos, pero recibió una lección que a buen seguro no olvidará fácilmente: "Estás en una ceremonia oficial, así que compórtate como debe ser. Puedes hacerte el imbécil, pero hoy hay que cantar la Marsellesa y el Canto de los Partisanos (himno de la Resistencia francesa durante la ocupación alemana). Me llamas señor presidente de la República o señor, ¿vale?"

Le respect, c’est le minimum dans la République – surtout un 18 juin, surtout en présence des compagnons de la Libération. Mais cela n’empêche pas d’avoir une conversation détendue – regardez jusqu’au bout. pic.twitter.com/CWtPDAALhK — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 18 de junio de 2018

El joven, avergonzado, le responde que sí, que está de acuerdo, y entonces el presidente continúa: "Muy bien y haces las cosas en orden. El día que quieras hacer la revolución estudia primero, consigue tu diploma y gánate la vida por ti mismo, ¿de acuerdo? Entonces, ya podrás ir a darles lecciones a los demás". Este fragmento del vídeo se ha compartido mucho y ha sido muy comentado desde que se hizo público en la tarde de ayer.

Tanto, que el propio presidente francés compartió ayer otro clip, más largo, en el que se ve que tras el rifirrafe se quedó un rato más conversando con el chico al que afeó su falta de respeto y con otro joven de su edad sobre la reválida a la que tienen que enfrentarse en estos días en el instituto. Macron acompaña esta versión larga del vídeo con la siguiente frase: "El respeto es lo mínimo en la República, especialmente el 18 de junio, especialmente en presencia de los compañeros de la Liberación. Pero eso no impide tener una conversación relajada: mira el final".

En esa parte final de su conversación, Macron se dirige de nuevo al joven para preguntarle en qué curso está. El chico se lo dice y Macron cae en la cuenta de que este año le toca pasar una reválida escolar en el instituto. El joven le informa de que que él es un buen estudiante. Entonces, Macron le elogia y le anima a seguir esforzándose para dar ejemplo y prepararse para el futuro sin desfallecer.