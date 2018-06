Una ola de generosidad ha salvado la vida a Kira, que con 14 años ha vencido al cáncer dos veces

Kira Noble es una chica escocesa que ha tenido que salir de su país para tratarse de la terrible enfermedad que le diagnosticaron con tan solo 11 años. Se trata de un neuroblastoma, un tumor maligno formado por células embrionarias que le causaban un dolor abdominal muy intenso. Tras la evalución de los médicos se sometió durante 15 duros meses a sesiones de quimioterapia, diferentes cirugías y radioterapia. Como resultado, en 2015 el cáncer desapareció aunque volvió a generarse a principios de 2016 cuando, tras una corta etapa en la que parecía que la enfermedad perdía agresividad, se regeneró con más fuerza.

La joven tiene motivos de sobra para sonreír (Kira The Machine/Facebook)

Durante todo este tiempo, la familia y los amigos han sido el pilar fundamental de Kira aunque el apoyo desinteresado de más de un centenar de personas ha sido un motor indispensable en su lucha. Después de la regeneración del tumor, la joven siguió recibiendo sesiones de quimioterapia y cirujías, aunque los médicos no lograban eliminarlo totalmente. El último recurso para salvar su vida se encontraba en Nueva York. Su familia logró contactar con un cirujano mundialmente conocido pero no tenían recursos suficientes para hacer frente a los gastos que eso suponía, por eso lanzaron una campaña junto a la organización benéfica Solving Kids Cancer. Necesitaban 340.000 libras (388.000 euros) y los lograron.

Tras la recaudación Kira pudo volar hasta Nueva York junto a su familia y allí se sometió a una larga operación que duró siete horas y que, según los resultados que recibió estando de vuelta en Edimburgo, ha sido un éxito. "Es el mejor resultado que podríamos haber esperado en este momento. Es una noticia fantástica", explica su madre al diario británico 'Daily Mail', aunque reconoce que no le sorprende "porque le dimos a Kira la mejor posibilidad con este cirujano". "No podemos agradecer lo suficiente al público. Se me pone la piel de gallina pensando en la cantidad de gente que nos ha ayudado. Todavía nos llega dinero y eso es increíble", cuenta la emocionada madre. "No hay palabras para resumir lo agradecidos que estamos con todos los que nos han ayudado a llegar aquí".

Kira Noble apoyada en una cama de hospital (Kira The Machine/Facebook)

Y esa misma emoción es la que sintió Kira al ver la increíble ola de solidaridad que se había formado para salvarle la vida. "Kira no está en plena forma porque sufre algunos dolores abdominales, pero está alucinada con las noticias". Aunque su tratamiento aún no ha terminado. Este mismo lunes retomaba sus sesiones de 'quimio' en Edimburgo porque aún podrían quedar células cancerígenas en su organismo. Mientras ella continúa con la recuperación, su familia organiza un viaje para el día que finalice su tratamiento. "Nos encantaría irnos de vacaciones en familia y volver a Nueva York", cuenta la madre.

Kira Noble está a punto de ganarle la batalla al cáncer gracias a la desinteresada donación de un centenar de personas que son un ejemplo de solidaridad y de esperanza para muchos otros enfermos que están en una situación similar.