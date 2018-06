Desciende el número de mujeres asesinadas por violencia de género respecto al año pasado

Un total de 15 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año, después de que el Gobierno haya confirmado los casos de Guadahortuna (Granada) y Badalona (Barcelona), el domingo 17 y lunes de junio, respectivamente. El año pasado, por estas fechas, ya habían muerto a causa de la violencia machista 30 mujeres en España. La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género ha condenado los últimos asesinatos.

Imagen sobre violencia de género (Pixabay)

En su informe estadístico detalla que la mujer de Granada deja huérfana a una menor de edad, mientras que la de Badalona no tenía hijos. Asimismo, constata que, a fecha de 18 de junio de 2018, no hay ningún caso en investigación. De las 15 víctimas mortales de 2018, solo tres habían presentado denuncia por malos tratos contra sus agresores, mientras que las 12 restantes (80%) no lo hicieron, como es el caso de las mujeres asesinadas e los dos últimos días en Granada y Barcelona.

RELACIONADO: Solo una de cada cuatro sentencias dictadas por crímenes machistas en 2016 recoge la denuncia previa de la víctima

Por provincias, Murcia es la región que encabeza la tasa de violencia machista en España con un total de 21,9 víctimas por cada 10.000 mujeres durante el primer trimestre del 2018. La ratio más baja se dio en Galicia, con 9,6 víctimas por cada 10.000 mujeres, seguida de Castilla y León (9,82), Extremadura (10,2) y La Rioja (10,8). De estos datos se desprende que en este período, los organismos judiciales españoles han dictado 12.975 sentencias penales por violencia de género, lo que supone un incremento de 2,3 puntos con respecto al mismo trimestre del año anterior.

RELACIONADO: Si sufres malos tratos o conoces a alguien en esta situación, llama al 016

En cuanto al perfil de la víctima, el 69,5% eran españolas (26.283), frente a un 30,5% de extranjeras (11.546). Además, el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género pone de relieve que en el primer trimestre de este año casi un 68% de las denuncias fueron presentadas por la propia víctima, directamente en el juzgado o a través de los correspondientes atestados policiales, lo que supone un descenso de dos puntos con respecto a los mismos meses de 2017.