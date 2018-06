Pablo Casado se presenta como candidato a la Presidencia del Partido Popular

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha anunciado este lunes que presentará su candidatura a la Presidencia del Partido Popular ante el congreso extraordinario que la formación celebrará los días 20 y 21 de julio para elegir al sucesor de Mariano Rajoy al frente de la formación. Casado ha asegurado que se presenta para "recuperar la honestidad y la eficacia en la gestión como seña de identidad" y para volver a captar a los votantes jóvenes, así como aquellos que apoyaron a Ciudadanos (Cs) en los últimos comicios. Para ello, quiere reivindicar los principios y valores "de siempre" del PP con el objetivo de "revitalizar al mejor partido de España".

Pablo Casado, durante una comparecencia en la sede de los populares (Europa Press).

"Yo sí quiero presidir el PP. Y si creo que no hay que esperar a que venga el futuro sino que hay que salir a conquistarlo. No podemos seguir arrastrando los pies durante toda una semana para pensar quien quiere liderar un partido que es uno de los pilares fundamentales del sistema democrático español", ha aseverado, para añadir que la política "no es un maratón" sino una "carrera de relevos".

Casado ha reivindicado tanto al expresidente José María Aznar como a su sucesor, Mariano Rajoy. "He tenido la suerte de trabajar con las dos ultimas personas que han llevado al PP a lo más alto y sobre todo enarbolando principios y valores y los programas que hacían falta para todos los españoles", ha manifestado. En este punto, ha revelado que antes de anunciar su candidatura ha contactado con Rajoy, con la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, el coordinador Fernando Martínez-Maillo, y sus "compañeros" vicesecretarios.

Casado, diputado por Ávila nacido en 1981, es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense y licenciado en Administración y cuenta además con otra licenciatura en Dirección de Empresas y máster en Derecho Autonómico y Local por la Universidad Rey Juan Carlos, dos carreras universitarias que están bajo investigación de ambas universidades. Desde junio de 2015 forma parte de la cúpula del PP como vicesecretario general nacional de Comunicación y antes fue diputado autonómico en la Asamblea de Madrid. Además, de 2009 a 2012 fue director de gabinete del ex presidente del Gobierno José María Aznar, según figura en su currículum. El pasado mes de mayo fue elegido además presidente del Comité Electoral del PP de Madrid.

RELACIONADO: El exministro García-Margallo retirará su candidatura si se presenta Núñez Feijóo

Por el momento, han anunciado también su intención de competir por liderar el PP el secretario Ejecutivo de Relaciones Internacionales del PP, José Ramón García-Hernández, el exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo, y el expresidente de Nuevas Generaciones de la Comunidad Valenciana, José Luis Bayo. Cada candidatura debe contar con al menos de 100 avales de afiliados, según recogen los Estatutos del partido. Diferentes cargos del PP están pendientes de si también da ese paso el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo o la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. En las quinielas aparecen también otros nombres, como la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal o incluso el exministro de Fomento Iñigo de la Serna.

RELACIONADO: Mariano Rajoy abandonó la Presidencia del Partido Popular con un emotivo discurso

El PP abre este lunes el plazo formal para presentar candidaturas a la Presidencia del partido ante el congreso extraordinario de julio que elegirá al sucesor de Rajoy. Aquellos que quieran dar un paso adelante dispondrán hasta el miércoles 20 de junio a las 14.00 horas para presentar su candidatura. A partir de ese momento, comenzará la campaña electoral interna desde el 23 de junio al 4 de julio. Los afiliados podrán inscribirse para participar en la elección del presidente del PP hasta el 25 de junio y para participar como compromisario en el congreso dispondrán de plazo hasta el 29 de junio.

RELACIONADO: El exlíder de los populares ha renunciado también a su acta de diputado

Todas las asambleas se celebrarán el jueves 5 de julio en las sedes del partido de toda España -desde las 09.30 hasta las 20.30 horas- y está previsto que haya dos urnas: una para la elección de candidatos (si hay más de una lista); y otra para elegir a los 2.612 compromisarios electos que participarán en el cónclave. Un total de 3.134 compromisarios acudirán al XIX congreso extraordinario fijado para los días 20 y 21 de julio. De esa cifra, 522 son miembros natos y 2.612 son electos, por lo que tendrán que ser elegidos por los afiliados en la votación que tendrá lugar el 5 de julio en toda España.

Los criterios de distribución de los compromisarios se mantienen iguales a los de los anteriores congresos del PP celebrados desde 1990, de forma que habrá seis compromisarios mínimo por provincia y las islas, Ceuta y Melilla tendrán como mínimo tres compromisarios. El resto de compromisarios se distribuirá otorgando un 75% según afiliación y un 25% por resultados electorales de las anteriores elecciones generales.