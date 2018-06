Fallece la mujer a la que su pareja disparó este sábado en un pueblo de Granada

La mujer de 43 años a la que su marido disparó dos veces este sábado junto a su domicilio en Guadahortuna (Granada) ha fallecido hoy en el centro hospitalario en el que permanecía ingresada en estado crítico, según han informado a Efe fuentes sanitarias. El hombre, de 53 años y sin antecedentes policiales, fue detenido en el mismo municipio poco minutos después de disparar a la víctima, con la que tiene tres hijos.

Domicilio de la pareja en Guadahortuna (Efe).

La mujer no ha superado las lesiones provocadas por los dos impactos de bala que recibió en el estómago y la cabeza. Tras la agresión fue trasladada en helicóptero hasta el centro de Traumatología del hospital Virgen de las Nieves, donde fue intervenida para permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) hasta su fallecimiento. La agresión tuvo lugar antes de las dos de la tarde del sábado cuando, por causas que se desconocen, el marido de la víctima le disparó dos veces en la calle Ocón de Guadahortuna, cerca de la vivienda conyugal.

Fuentes de la Guardia Civil han explicado a Efe que no existían denuncias previas por violencia de género ni antecedentes por agresiones, aunque sí un requerimiento hace años por un episodio de disputas que provocó una llamada vecinal, tras el que no se formalizó denuncia alguna y en ocasiones la pareja había interrumpido su convivencia por disputas. El detenido permanece en la comandancia de Granada detenido por los delitos de tenencia ilícita de armas y, ahora, por homicidio. Por el momento continúa la investigación, por lo que el acusado no pasará a disposición judicial previsiblemente hasta el próximo martes.

Tras conocerse la muerte, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, ha transmitido su pésame a los allegados de la mujer en su cuenta personal de la red social Twitter. La Junta de Andalucía, Diputación de Granada y representantes de partidos han expresado también su condena tras el 'brutal' asesinato. El Ayuntamiento de Guadahortuna (Granada) decretará tres días de luto para condenar la muerte de la vecina.