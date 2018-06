La original iniciativa que convierte a refugiados en chefs profesionales

Más de un centenar de restaurantes de catorce ciudades del mundo abren sus fogones, del 19 al 24 de junio, a cocineros refugiados y solicitantes de asilo en el Festival Gastronómico #ConLosRefugiados, iniciativa que busca unir a través de la comida y ser una plataforma para que demuestren su talento. Sabores de Afganistán, Camerún, Somalia, Sudán, Irak, Siria, Ruanda y Ucrania llegarán a restaurantes de Madrid y otras ciudades europeas y, por primera vez desde que nació el proyecto hace tres años, a ciudades fuera de Europa como Ciudad del Cabo, Nueva York y San Francisco. Se trata de una iniciativa de la ONG Food Sweet Food coorganizada por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y, en España, por la asociación de voluntarios Madrid for Refugees, que aprovechan el lenguaje universal de la cocina para intentar cambiar la percepción social de los refugiados, personas que han abandonado a la fuerza sus países y que buscan una oportunidad para aportar su conocimiento a sus sociedades de acogida.

Es el caso de José Valentín A., solicitante de asilo por motivos políticos -al estar su expediente en tramite prefiere no facilitar su apellido- llegado hace año y medio de una Venezuela que añora pero a la que regresar podría costarle la vida, explica a Efe. A sus 34 años se ha propuesto abrir un restaurante de cocina venezolana junto con su mujer, pero mientras lo consigue ha organizado en Madrid el catering Tequeños Tricolor para ofrecer recetas tradicionales y "emocionales" de su país como tequeños con guayaba, arepas, hallacas o pan de jamón. Debe a su abuela lo que sabe de cocina y demostrará su talento el 23 de junio en Elektra, donde elaborará un brunch en el que su chef ejecutivo, Emilio Salas, y su jefe de cocina, Gustavo Lobeto, le dejarán "libertad absoluta y todo el protagonismo porque se trata de ayudarle a introducirse en el mundo laboral", aseguran a Efe.

Durante una semana forma parte de la plantilla de Elektra, donde ya trabajan otros tres venezolanos, "no sólo para ir haciendo pruebas del menú, sino para que tenga la oportunidad de ver cómo se trabaja en un restaurante profesional en España", indica Salas. Elektra se vuelve a sumar a este Festival Gastronómico #ConLos Refugiados después de acoger en la pasada edición a Wesal A., una analista clínica que huyó de la guerra en Siria y que demostró ser una cocinera nata. "Es un intercambio, aprendemos unos de otros", subraya Chiky Martínez de la Puente, propietaria de este restaurante de "cocina fusión saludable", que se siente "muy orgullosa" de participar en una iniciativa solidaria de la que los comensales "salen encantados" y que favoreció que Wesal A. "esté aplicando hoy mucho de lo aprendido en el festival" en distintos establecimientos.

De hecho, esta refugiada siria que el día de su boda dirigió a un equipo que cocinó para 3.000 personas, también participará en esta edición, ofreciendo su cocina siria en Gigi, al igual que harán dos de sus compatriotas en Banibanoo y Amicis, un camerunés en El Mandela, un sudanés en L'Artisan Furansu Kitchen y una marroquí en 80º The Next Door. "Quiero formar parte de la sociedad, no quiero ser una carga ni vivir de ayudas, sino valerme por mí mismo", asevera José Valentín, a quien le encantaría regentar su propio restaurante y mostrar que "el tequeño es el amigo fiel que te acompaña en todas las fiestas y las arepas, el plato más venezolano, te cuentan historias con sus nombres". Como la reina pepiada (bella), con pollo, mayonesa y aguacate, creada en 1955 en honor de la primera Miss Mundo Venezolana, Susana Duijim; la sifrina (chica pija), con queso; la pelúa (rebelde), con carne mechada y queso, o la dominó con frijoles negros y queso blanco, algunas de las cuales elaborará para su brunch de #ConLosRefugiados, una ventana para su cocina y un medio para "ganar experiencia".