Seis restaurantes españoles en el ranking de los 50 mejores del mundo

España cuenta con seis restaurantes en la lista de los mejores restaurantes del mundo que organiza la revista Restaurant que esta semana ha anunciado la clasificación para 2018 de los restaurantes que ocupan los puestos del 51 al 100. La lista se ha dado a conocer una semana antes de que se celebre su evento anual, que tendrá lugar el martes 19 de junio en el Palacio Euskalduna de Bilbao y que dará a conocer las 50 primeras posiciones en el ranking. Entre los restaurantes españoles destacan el 'Nerua' de Bilbao en el puesto 57, 'Quique Dacosta' en el puesto 68, 'Martín Berasategui' en el 76, 'Elkano' en el puesto 77 y 'Enigma' en el puesto 95. Vuelve a la lista 'Diverxo' de David Muñoz en el puesto 96 tras desaparecer el pasado año del listado.

(Europa Press).

El ranking destaca por su diversidad geográfica, teniendo en cuenta las constantes críticas que se han hecho al listado por su eurocentrismo. El restaurante De Librije de los Países Bajos es la mejor entrada en el grupo entre los puestos 51 y el 100 de este año. En la lista hay restaurantes procedentes de Francia, Estados Unidos, Tailandia, Argentina, China, Australia, Japón, Bélgica, México y hasta de Rusia. La ceremonia de The World's 50 Best Restaurants 2018, podrá verse en directo a mediante streaming a partir de las 20.30 horas del próximo martes 19 de junio a través de www.findininglovers.com y de la página de Facebook de 50 Best.