La terrible cifra de menores que llegaron solos a Europa en el último año

De los 33.000 niños que en 2017 desembarcaron en Europa, aproximadamente 20.000 llegaron solos, según ha revelado Aldeas Infantiles SOS, que ha recordado, en el marco de la celebración del Día Mundial del Refugiado el próximo 20 de junio, que las autoridades de los países receptores tienen la obligación de garantizar el registro, la atención y la protección de los niños, evitando así que se conviertan en víctimas de la trata, la explotación y el abuso. En este sentido, la ONG detalla que a su llegada a Europa, muchos de estos menores son alojados en campos de refugiados o grandes centros de recepción que, según denuncia la organización, no está preparados para proporcionar la atención, protección, apoyo y educación que requieren estos niños, mientras que otros carecen de refugio y viven en la calle.

Las regiones en desarrollo acogen a más del 80% de los refugiados del mundo, mientras que solo una mínima parte llega a Europa (Europa Press).

Asimismo, Aldeas Infantiles lamenta que los menores no acompañados han estado expuestos a altos niveles de estrés antes de su partida, durante su viaje y continúan estándolo al llegar a su destino, lo que, unido a la separación familiar, eleva la probabilidad de que su salud mental se vea afectada. Aseguran que, sin el apoyo adecuado, estos niños se enfrentarán a dificultades a nivel educativo y de exclusión social. "Con demasiada frecuencia en los últimos tiempos, la retórica política sobre los refugiados es tóxica y los niños quedan atrapados en ella, pero no podemos mirar para otro lado en aras de la conveniencia política. Proteger a los niños necesitados es una obligación, incluso según el derecho internacional, que no puede estar sujeta a negociación", señala el presidente de Aldeas Infantiles SOS, Pedro Puig.

En este sentido, Aldeas Infantiles SOS demanda a los países de tránsito y recepción el cumplimiento de la legislación internacional y la satisfacción de las necesidades de los niños migrantes y refugiados que recoge que los niños que huyen de conflictos y disturbios necesitan acceso a alimentos, vivienda, atención médica, educación y protección durante todo el viaje y que las autoridades son las encargadas de proporcionar a los niños un lugar seguro en el que puedan aprender y crecer con su propia familia u otra familia. Además, la ONG recuerda que la etiqueta 'refugiado' o 'migrante' no puede ser utilizada para degradar los derechos que tienen todos los niños, independientemente de su estatus migratorio o el de sus padres y que los niños refugiados tienen derecho a protección especial según el derecho internacional, la misma ley que obliga también a los países a mantener sus fronteras abiertas para permitir que los refugiados accedan a un lugar seguro.

La ONG recuerda también que las regiones en desarrollo acogen a más del 80% de los refugiados del mundo, mientras que solo una mínima parte llega a Europa. Así, Turquía, Líbano y Jordania albergan a muchos más refugiados de los conflictos de Oriente Medio que la Unión Europea mientras que Etiopía y Kenia han acogido a una generación de refugiados que escaparon de la guerra y los disturbios en Somalia y Uganda, el país africano con más refugiados, ampara a más de un millón de personas de Sudán del Sur, la República Democrática del Congo y otros países vecinos. Por otra parte, en América Latina, Colombia es el principal país de destino de los aproximadamente 1,5 millones de venezolanos que han abandonado su tierra, lo que viene a sumarse a las dificultades derivadas de largos años de desplazamiento interno provocado por la violencia y el conflicto colombiano. En la actualidad, Aldeas Infantiles SOS desarrolla Programas de Respuesta de Emergencia y otros proyectos de trabajo con refugiados en Armenia, Austria, Bangladés, Bélgica, República Centroafricana, Estonia, Finlandia, Alemania, Grecia, Hungría, Irak, Italia, Jordania, Líbano, Níger, Chipre, Noruega, Serbia, Somalia, Suecia, Siria, Uganda y Ucrania.