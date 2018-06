El atractivo guardia civil que revolucionó las redes hace dos meses debuta en la pasarela

En tan solo dos meses la vida de Jorge Pérez Díaz ha dado un giro de 180 grados. Después de aparecer en un tuit de la Guardia Civil y fichar por una agencia internacional de modelos ha llegado su gran debut en la pasarela que ha tenido lugar en la jornada inaugural de la Semana de la Moda Baño de Gran Canaria y a juzgar por las imágenes, el nuevo rumbo que ha tomado su vida le sienta bastante bien. Jorge se ha convetido en uno de los protagonistas de la cita acaparando la atención de los allí presentes . A pesar de su excasa experiencia, el joven se desenvuelve con soltura y naturalidad, como si llevase año dedicándose plenamente a ellos.

(Gran Canaria Moda Cálida)

Vestido con prendas que destacan por su gran colorido, originalidad y calidad, el guardia civil ha contado en su primera toma de contacto con la pasarela con la presencia del televisivo diseñador Alejandro Gómez Palomo y Charo Izquierdo, directora de la Mercedes Benz Fashion Week, que asistieron a los desfiles y siguieron con atención la evolución de los jóvenes talentos.

"Aunque por fuera nos veas vestidos de uniforme por dentro no somos diferentes a ti. Trabajamos por tu libertad y seguridad. Si nos necesitas, llama al 062". Este es el simple tuit que la Guardia Civil publicó el pasado 15 de abril y que dio comienzo a todo, sobre todo por la imagen que acompañaba a mensaje. En ella se podía ver a un atractivo agente de la Benemérita uniformado y con gesto serio mirando al infinito. Las respuestas de miles de usuarias -y algún que otro usuario- no se hicieron esperar y convirtieron al entonces anónimo en todo un fenómeno viral. Durante los primeros días tras la publicación, los retuits y 'favs' no dejaron de aumentar, tanto es así que actualmente, dos meses después, ya supera los 12.000 'me gusta' y los 3.000 reuits, todo un hito en la cuenta de la Guardia Civil.

(Gran Canaria Moda Cálida)

La búsqueda para conocer la identidad de tal hombre había comenzado. Su nombre, su altura, si está casado.. y hasta su número de pie -y sí, está casado y tiene tres hijos-. El siguiente capítulo de esta historia llega poco más de un mes después del ya mítico tuit, Jorge fichaba por una agencia internacional de modelos. El joven, que estaba destinado en Aguilar de Campoo, en Palencia, pasaba a formar parte a finales de mayo de la prestigiosa agencia 'Sight Management Studio', a la que también pertecenen otros rostros mundialmente conocidos y deseados como Andrés Velencoso o el actor de Hollywood Channing Tatum.

Con casi 40.000 seguidores en su cuenta de Instagram y un ejército de mujeres que suspiran por sus huesos, Jorge puede presumir de ser el guardia civil con más popularidad en España.