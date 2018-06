El duro momento de la madre y la hermana de Diana Quer en la reconstrucción del crimen

Este viernes es el día en el que José Enrique Albuín 'El Chicle' ha reconstruido junto a la comitiva de la Guardia Civil los hechos que sucedieron a la muerte de la joven Diana Quer. Su madre y su hermana, Diana y Valeria han acudido al paseo marítimo de A Pobra do Caramiñal, donde se le perdió la pista a la madrileña de 18 años el 22 de agosto de 2016 cuando se dirigía a casa después de estar con sus amigos disfrutando de las fiestas que se celebraban en la localidad coruñesa. "Estar a pocos metros del asesino es muy duro", ha reconocido Diana López Pinel con el gesto acongojado por la situación.

Madre e hija han intentado acercarse a la comitiva judicial que acompañaba a 'El Chicle' para poder mirarle a los ojos como ya hizo hace un mes el padre de Diana, Juan Carlos, aunque no se lo han permitido. De regreso, después de hablar con agentes de la Guardia civil, ambas se han fundido en un largo abrazo y se han marchado reconocimiento estar "mal" y viviendo un momento "muy duro".

'El chicle' ha abandonado esta mañana la prisión de A Lama (Pontevedra), donde se encuentra desde diciembre, para participar en la reconstrucción del crimen. Se trata de una prueba solicitada tanto por la Fiscalía como por la acusación particular que ejercen los padres de Diana Quer, ante el juez que instruye la causa y a la que el abogado de Enrique Abuín no se negó."Hoy podremos contrastar la versión de 'El chicle', nos va a mostrar si existen o no contradicciones. Esperamos que diga la verdad" declaraba esta mañana el abogado de los padres de la fallecida, según recoge 'El Faro de Vigo'.

A las 10.25 la comitiva judicial ponía rumbo hacia A Pobra do Caramiñal, donde se ha acordonado un perímetros de un kilómetro cuadrado sobre el recorrido que la joven realizó aquel fatídico 22 de agosto. El esfuerzo por llevar a cabo una reconstrucción exacta es tal que han utilizado un coche similar al de 'El Chicle' e incluso garrafas de combustible -como las que supuestamente utilizó para robar gasoil a los feriantes- y un maniquí. A las 12.30 la comitiva se trasladó a Asados, donde está la nave en la que fue localizada Diana el pasado 31 de diciembre.

Según 'El Periódico', que ha tenido acceso a su declaración, 'El Chicle' asegura que se encontró con Diana de manera fortuita mientras estaba robando gasoil en las caravanas de los feriantes que estaban aquella noche en A Pobra, que después de estranguló pero que en ningún momento abusó de ella. Esta es una nueva versión que sustituye su relato inicial de los hechos que, ahora sí, concordaban con los exámenes forenses que establecían el estrangulamiento y la asfixia como causa de la muerte. Lo que no han podido demostrar es si hubo o no agresión sexual, ya que el cuerpo permaneció sumergido 500 días. "Yo a Diana no la toqué. No hablé nada con ella. La ropa se la quité en el pozo. Ya estaba muerta". aseguró en contra de la opinión de los investigadores y de la famila, que espera demostrar el móvil sexual durante el juicio.

En su relato ante el juez, 'El Chicle' también se esforzó en mostrar cierto arrepentimiento, por lo que llega a pedir perdón a la madre de la joven e incluso asegura que en dos ocasiones estuvo a punto de revelar el paradero del cadáver. "Llamé dos veces a la policía para denunciar y decir dónde estaba el cuerpo". Según dice, si no lo hizo fue porque pensó que no iba a poder preservar el anonimato. "Me pidieron un correo electrónico. Entonces yo pensé que iban a saber que había sido yo y colgué el teléfono".