Con estas palabras confesó 'El Chicle' ante el juez el crimen de Diana Quer

El autor confeso del crimen de Diana Quer, José Enrique Abuín 'El Chicle', ofreció el pasado 4 de mayo al juez Félix Alonso una nueva versión sobre la muerte de Diana Quer que este viernes tendrá que sostener en la reconstrucción de los hechos en la que participa y que difería notablemente de su primer testimonio, en el que aseguró haber atropellado accidentalmente a la joven madrileña. Según publica 'El Periódico', que ha tenido acceso a su declaración, asegura que se encontró con Diana de manera fortuita mientras estaba robando gasoil en las caravanas de los feriantes que estaban aquella noche en A Pobra do Caramiñal, que la estranguló y que en ningún momento abusó de ella. "Le eché la mano al cuello", dijo exactamente.

'El Chicle' sale hoy de la cárcel para participar en una reconstrucción de los hechos (EFE).

Con esta versión, 'El Chicle' cambiaba su relato inicial de los hechos que, ahora sí, concordaban con los exámenes forenses. Los resultados de la autopsia habían dejado ya establecidos el estrangulamiento y la asfixia como causa de la muerte. Lo que no se ha podido demostrar es si hubo o no agresión sexual, debido a que el cuerpo había permanecido sumergido 500 días, algo que 'El Chicle' negó tajantemente. "Yo a Diana no la toqué. No hablé nada con ella. La ropa se la quité en el pozo. Ya estaba muerta", aseguró en contra de la opinión de los investigadores y, por supuesto, de la familia que espera demostrar el móvil sexual durante el juicio.

Llega a lamentar en su declaración haber tenido tanta fuerza en el brazo. Admite que apretó el cuello y vio que en un momento dado "no se movía". Fue entonces cuando se dio cuenta de que estaba muerta, recogió su móvil, que había caído al suelo, la metió en su coche y pensó en cómo podría deshacerse del cadáver. Asegura que su primera intención fue tirar el cuerpo al mar, pero que finalmente optó por trasladarlo a la nave de Asados, en Rianxo, donde la arrojó al pozo en el que fue encontrada 500 días después de su desaparición.

En su relato ante el juez, 'El Chicle' también se esforzó en mostrar cierto arrepentimiento, por lo que llega a pedir perdón a la madre de la joven e incluso asegura que en dos ocasiones estuvo a punto de revelar el paradero del cadáver. "Llamé dos veces a la policía para denunciar y decir dónde estaba el cuerpo". Según dice, si no lo hizo fue porque pensó que no iba a poder preservar el anonimato. "Me pidieron un correo electrónico. Entonces yo pensé que iban a saber que había sido yo y colgué el teléfono".

El asesino confeso, actualmente encarcelado en la prisión de A Lama, ha salido este viernes para participar en una reconstrucción de los hechos sobre el terreno. Se trata de una prueba considerada crucial por la Fiscalía y la acusación particular, que precisamente buscan poner al descubierto las contradicciones que puede haber en el relato de 'El Chicle' y descubrir lo que ocurrió en realidad. "Estamos ante una diligencia que entendemos que es muy importante, la hemos pedido desde el inicio", comentaba esta misma mañana el abogado de la familia, Ricardo Pérez Lama.