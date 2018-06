El Gobierno de Navarra se opone a la libertad provisional de los condenados de 'La Manada'

El Gobierno de Navarra, que ejerce la acusación popular, se ha opuesto a la puesta en libertad provisional de los condenados de 'La Manada' a la espera de que la sentencia sea firme, tal y como han solicitado las defensas. La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra celebrará el próximo lunes, 18 de junio, a las 10 horas, una comparecencia a la que llama a todas las partes para estudiar la petición de puesta en libertad de 'La Manada'.

Lectura de la sentencia de 'La Manada' el pasado 26 de abril (Cordon Press)

A preguntas de los periodistas, la consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, Ana Ollo, ha explicado que el Gobierno de Navarra ha presentado una petición para que no se conceda esta libertad provisional. Ollo ha recordado que el Ejecutivo foral ha recurrido la sentencia de este caso al entender que "no correspondía a lo que en un primer momento han defendido los letrados del Gobierno de Navarra, y también la Fiscalía y los letrados del Ayuntamiento de Pamplona, en el sentido de que es un delito en el que está implicado la intimidación y la violencia".

"Como no compartíamos la calificación de esa sentencia, y desde el respeto al trabajo de los jueces y juezas, presentamos un recurso en el periodo de alegaciones y también en este caso una petición de que no se conceda esa libertad provisional para los cinco encausados", ha señalado. La consejera no ha querido pronunciarse sobre la petición para que los condenados sean trasladados a cárceles más cercanas a sus domicilios y ha señalado que esta cuestión deberá ser analizada por los servicios jurídicos.