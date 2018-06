Así reaccionó el acusado por el crimen de la pequeña Laia en Vilanova cuando la encontraron muerta en su casa

Los tíos de la pequeña Laia, de 13 años, que fue hallada muerta el pasado 5 de junio en el domicilio de Juan Francisco López, un vecino de sus abuelos, han contado a la juez que instruye el caso cómo entraron en la casa y han descrito la reacción del princpal sospechoso. Según su testimonio el hombre, de 42 años, mantuvo una actitud infantil y en el momento del hallazgo se derrumbó, se echó al suelo y rompió a llorar.

Juan Francisco López, en el momento de su detención por los Mossos d'Esquadra (Gtresonline).

Los familiares de Laia, que llevaban buscándola toda la tarde con la ayuda de los vecinos, comenzaron a sospechar de López al ver su actitud tranquila en medio del revuelo. Al preguntarle les indicó que acababa de llegar y ducharse. También les llamó la atención que no colaboraba en la búsqueda de la niña, pese a la expectación que había generado su desaparición y el hecho de que el resto de vecinos se había movilizado para localizarla. Cuando llamaron a su puerta y le pidieron que les dejara entrar se escudaba en que no se lo podía permitir porque en el domicilio no se encontraban sus padres, titulares del inmueble. Según los tíos de la menor, el detenido tampoco opuso resistencia cuando uno de ellos entró por la fuerza para inspeccionar el piso, mientras el otro permanecía a su lado frente a la puerta de la vivienda.

Cuando finalmente el tío encontró el cadáver bajo el colchón, han añadido los testigos, el detenido se vino abajo, y fue entonces cuando se tiró al suelo y rompió a llorar. Los tíos de la niña retuvieron entonces al presunto homicida hasta que agentes de los Mossos d'Esquadra llegaron a su vivienda y lo detuvieron, según han relatado en su declaración ante la juez instructora. Además de los dos familiares de la víctima, la juez ha interrogado hoy como testigo a la exmujer del detenido, quien tenía antecedentes por maltratarla durante el proceso de divorcio.

El detenido se encuentra en prisión preventiva desde el pasado 7 de junio, por orden de la juez de Vilanova i la Geltrú, como presunto autor de los delitos de homicidio/asesinato o agresión sexual. El pasado viernes, el detenido ingresó en el área psiquiátrica del centro penitenciario de Brians 1, a raíz de los resultados de los exámenes médicos que se le practicaron en el centro penitenciario.