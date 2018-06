El seleccionador nacional Julen Lopetegui, destituido a dos días del debut de España en el Mundial de Rusia... ¿qué pasará ahora?

El hasta ahora seleccionador nacional de España, Julen Lopetegui, ha sido destituido de su cargo después de que el Real Madrid anunciase ayer que será el nuevo técnico del club blanco para la próxima temporada. Así lo ha anunciado el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, cuando faltan solo dos días para el debut de la Selección Española en el Mundial de Rusia ante Portugal. "Hemos acordado prescindir del seleccionador nacional. Hay que desearle la mayor de las suertes. Lo que consiga la Selección de ahora en adelante tendrá mucho que ver con él", ha dicho Rubiales en rueda de prensa.

La gran pregunta ahora es: ¿qué va a pasar? Y la respuesta es que no hay nada decidido por el momento: "No sabemos nada todavía. Lo único que puedo decir es que vamos a intentar mover las cosas lo menos posible. En cuanto sepamos algo os lo comunicaremos". "He hablado con los jugadores, y puedo garantizar que van a hacer junto al nuevo cuerpo técnico todo lo que está en su mano para ganar el Mundial. Nos quedamos en una situación muy complicada".

"La selección es el equipo de todos los españoles y hay decisiones que estamos obligados a tomar en cuestión de unos valores. Nos hemos encontrado con una circunstancia sobrevenida, una negociación legítima, pero que ha ocurrido sin ninguna información a la federación", ha señalado Rubiales. "No me siento traicionado. Mientras ha trabajado para la Selección ha hecho un trabajo impecable", ha añadido.

Julen Lopetegui "es un profesional integro, pero las formas no han sido las correctas. No podemos permanecer al margen de las negociaciones de uno de sus trabajadores y mirar para otro lado. Nos hemos visto obligados", ha recalcado. "Agradecemos a Julen todo lo que ha hecho porque es uno de los grandes responsables de que estemos en Rusia, pero nos vemos obligados a destituirle. Tiene que haber un mensaje claro para todos los trabajadores de la Federación Española de que hay unas formas de actuar que hay que cumplir".

Aunque por el momento todos son incógnitas, los medios especializados apuntan al actual director deportivo de la Federacion, Fernando Hierro, o al entrenador de la selección española sub-21, Albert Celades, o incluso a un tándem formado por ambos, como posibles sustitutos de Julen Lopetegui en los partidos del Mundial de Rusia.