El misterio rodea el hallazgo de una recién nacida fallecida en un patio de luces en Barcelona

Conmocionados y sorprendidos, los vecinos del inmueble donde ayer se encontró a una recién nacida fallecida no consiguen dar explicación al tremendo hallazgo en el patio de luces. Fue una mujer quien, cuando iba a tender ropa, vio en el suelo lo que parecía "un bebé o un muñeco", y así lo comunicó en su llamada al 112. Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, comprobaron que se trataba del peor de los escenarios y comenzó una investigación que hasta el momento está llena de incógnitas.

Agentes de los Mossos d'Esquadra en el edificio donde apareció la recién nacida (EFE).

Según los testimonios que ha recogido 'El Periódico', una vecina es la única que tiene la llave del cuarto de la portería, que da al patio de luces, por lo que fue la primera en atender a los servicios de emergencia. "Vinieron a buscarme, abrimos y accedimos al patio. Y allí lo vimos, recogidito, con una pinza de la ropa enganchada al cordón umbilical", relata la vecina, que cuenta que ya no pudo mirar más y que no tocaron nada hasta que llegaron los Mossos d'Esquadra.

Los investigadores interrogaron uno a uno a todos los vecinos del inmueble, pero todos dijeron que no les consta que hubiera viviendo en el edificio una mujer en avanzado estado de gestación. No es precisamente algo fácil de ocultar a la vista. Una de las mujeres que viven en el edificio les contó que había una embarazada, pero que dio a luz hace un mes. Otra vecina relató a los agentes que el día anterior también tendió la colada en el patio de luces y no había nada allí, por lo que el suceso debió tener lugar horas antes del hallazgo del cuerpo sin vida de la bebé.

Otra mujer explicó que en el inmueble hay muchos vecinos que viven de alquiler, por lo que hay bastante trasiego de personas desconocidas. "Antiguamente sí que nos conocíamos todos, porque cuando llegaba alguien nuevo siempre se presentaba a los demás vecinos, pero ahora eso no pasa", relató esta vecina.

Con estos mimbres, todo lo que rodea el hallazgo es un absoluto misterio. Loa investigadores ampliaron la búsqueda a las fincas colindantes y han preguntado en los centros médicos de la zona para tratar de localizar a la madre de la criatura. La autopsia determinará si la pequeña nació fallecida o si la muerte fue posparto. También se conocerán las causas de la muerte y se extraerán muestras biológicas para poder cotejarlas en caso de que encuentren a una mujer sospechosa de estar detrás de este doloroso suceso.