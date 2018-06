Acuerdo en el Pacto de Toledo: las pensiones subirán el IPC o por encima en los años de crecimiento

La Comisión del Pacto de Toledo ha acabado este martes su reunión con el consenso de los grupos para establecer en su revisión de recomendaciones subidas de pensiones al ritmo de la inflación, e incluso superiores, en los años de crecimiento económico. Sin embargo, la revisión de la segunda de las recomendaciones, la dedicada al poder adquisitivo y a la que los grupos han dedicado sus últimas reuniones, aún no está cerrada ya que no existe consenso con qué hacer en los años de recesión.

Aún falta por acordar lo que se hará en ls años de recesión (EFE).

Para estos años, la propuesta de varios grupos, como PP, Ciudadanos o PDeCAT, pasa por blindar el crecimiento de las pensiones más bajas con la inflación (las mínimas más aquellas que no superen un determinado umbral de renta), pero no alcanzar este porcentaje de revalorización en el resto de pensiones. Desde estas posiciones, no descartaban que las subidas de pensiones pudieran ser mayores en años de bonanza económica con el fin de compensar a las pensiones más altas las menores revalorizaciones durante los años en dificultad.

PSOE, Unidos Podemos y Esquerra Republicana no comparten la distinción de renta y se aferran a la inflación. Todos ellos exigen que no haya distinción entre pensionistas en la revisión de recomendaciones, si bien desde los socialistas remiten a los acuerdos que vaya a alcanzar el Gobierno con las organizaciones sindicales y patronal.

En este sentido, la portavoz del PSOE en el Pacto de Toledo, Mercé Perea, ha dejado entrever que la recomendación segunda que hoy han debatido los portavoces podría cerrarse la próxima semana con un texto flexible que se vinculara a las decisiones que también se tomen en el seno del Diálogo Social, que ha dicho será "esencial". "Hay ganas y predisposición de todos y cuanto antes se cierre la recomendación mejor para generar confianza a los pensionistas", ha dicho al tiempo que ha puntualizado que en la recomendación número dos "no se debería hablar de pensiones mínimas o máximas para no confrontar a los pensionistas".

En el mismo sentido, la diputada de Unidos Podemos Aina Vidal ha reiterado que su formación solo contempla la posibilidad del IPC para todas las pensiones y que emitirá un voto particular a esta recomendación en caso contrario.

¿FIN DE LA REFORMA DE 2013?

En todo caso, la recuperación de la inflación como referencia para subir las pensiones supondría acabar con la reforma de 2013, algo que a la salida de la Comisión reconocían entre las mismas filas de los 'populares', asegurando que el propio acuerdo de Presupuestos con el PNV, con subidas de las pensiones al 1,6% en 2018 y 2019 y firmado por el propio PP, finiquitaba la actual fórmula de revalorización. En sus últimas reuniones, los grupos habían acordado avanzar en la búsqueda de una nueva fórmula, que tuviera el IPC como elemento "troncal" y que, incluyendo otros elementos como la evolución de la productividad, los salarios o el crecimiento económico, permitiera mantener el poder adquisitivo de las pensiones.

Las diferencias ahora pasan por qué hacer durante los años de dificultades, ya que la propuesta formulada hace varias reuniones por PNV y PDeCAT, que ha acercado a PP y Ciudadanos, no convence a PSOE y Unidos Podemos, pues supone distinguir subidas en función de la renta.