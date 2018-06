El autor de la muerte de Paz Fernández Borrego se enfrenta a dos años de cárcel por violencia de género

Los peores augurios se confirmaban cuando el cuerpo de la gijonesa Paz Fernández Borrego, que desapareció en Navia el pasado 13 de febrero, aparecía sin vida el 6 de marzo flotando en el embalse de Arbón. Días después detuvieron a un hombre por su posible relación con el crimen. Se trata de Javier Ledo, que a pesar de reiterar su inocencia en numerosas ocasiones, incluso en varias entrevistas en medios finalmente confesó ante la Guardia Civil, tal y como apuntaba entonces 'El Comercio'. El presunto autor se encuentra en prisión provisional desde el pasado 12 de marzo.

Javier Ledo (EFE/Archivo)

El autor de la muerte de Borrego volverá a sentarse en el banquillo por supuestas amenazas y agresiones a su expareja. La Fiscalía del Principado de Asturias solicita dos años de cárcel para Ledo. Su mujer también tendrá que declarar por un delito leve de injurias. La vista oral para este proceso está previsto que sea el miércoles 13 de junio, en el Juzgado de lo Penal número 2 de Avilés, a las 11.20 horas.

RELACIONADO: La autopsia confirma que la asturiana Paz Fernández sufrió una 'muerte violenta'

Según informa la Fiscalía a través de una nota de prensa, los acusados eran pareja en el momento de los hechos y dos o tres meses antes de febrero de 2017, el hombre golpeó al hijo menor de ambos, por lo que la mujer le recriminó la actuación. Entonces, agarró a la mujer por el brazo y se lo retorció, golpeándole con la mano en la cara. Posteriormente, cuando la víctima se hallaba con su hijo en una siderría, el acusado se le acercó y le propuso que se fuera a casa con el niño para darle la cena, a lo que ella contestó: "Hijo de puta, moro, voy a hacer lo que me dé la gana, yo sé lo que tengo que hacer y tu no me mandas nada".

RELACIONADO: Si sufres malos tratos o conoces a alguien en esta situación, llama al 016

El Ministerio Fiscal considera que el acusado es autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar, de un delito de amenadas en el ámbito familiar y de un delito leve de injurias. Asimismo, solicita que se condene a la mujer a 15 días de localización permanente, o bien 15 días de trabajos en beneficio de la comunidad si la acussada presta su conformidad para ello.