Morgan, la orca sorda a la que acogió hace siete años el Loro Parque de Tenerife tras haber varado casi moribunda en las costas de Holanda, se encuentra en los últimos meses de su embarazo y podría dar a luz en "cualquier momento" después del verano, según calculan sus cuidadores. El director de Loro Parque Fundación, Javier Almunia, ha explicado que Morgan se encuentra ya en la fase final de su embarazo, que dura aproximadamente 17 meses, y que culminará con el nacimiento de una sola cría.

Imagen de archivo de una orca (Gtresonline)

Morgan y los expertos de Loro Parque Fundación tendrán que lidiar no solo con la poca información que existe sobre los procesos de gestación de estos cetáceos, sino que además deberán afrontar el hecho de que será el primer embarazo controlado de una orca sorda. "Hacemos ecografías prácticamente dos veces por semana con un sistema de alta frecuencia que no tiene ningún efecto sobre el feto y que no le causa ninguna molestia", asegura el director. A través de las ecografías, los veterinarios han podido ver que el feto ya está "muy bien colocado", su corazón late y todo funciona "muy bien".

El director de Loro Parque Fundación avisa de que es necesario tener una fórmula para poder alimentar a la cría con leche maternizada y, asimismo, intentar extraer leche de Morgan para poderle pasar todos los anticuerpos que necesitará su cría, especialmente durante el primer año de vida. Ya han preparado todos los materiales necesarios para el desarrollo del embarazo, además de una aplicación que les permite comprobar si la cría respira correctamente después del nacimiento o si se amamanta de los lados adecuados y con la frecuencia óptima para que los entrenadores y los cuidadores puedan saber si es necesario intervenir.