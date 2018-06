Una novia sobrevive de milagro a su accidentada luna de miel en las montañas de Alaska

Magdalena Czarnecka y Michael Wangrat son una matrimonio joven de Polonia que ama la aventura y las experiencias extremas. Ambos se embarcaron en una luna de miel de un año en la que no han dejado de hacer lo que más les apasiona: viajar y realizar deportes de riesgo como la escalada. En el último mes la novia, Magdalena, tuvo un percance durante una excusión en la que estaba con su primo Marek Paleski porque su marido no se encontraba bien y no había podido acompañarla. Era el 20 de mayo, y la novia, que tiene 29 años, salió con él a explorar la Reserva y Parque Nacional de Denali, en Alaska.

Magdalena y Michael antes de que ella sufriera el accidente (Nomadexplorers/Facebook)

Todo marchaba de maravilla hasta que ambos cayeron desde una altura algo superior a los 300 metros . "Se supone que iba a ser el viaje de nuestras vidas y sin embargo estamos en el hospital y va a convertirse en la deuda de nuestras vidas", contaba en un tono irónico el novio de Madgalena, Michael, al diario de Alaska 'Anchorage Daily News'. No obstante el joven de 34 años ha catalogado el suceso como un "milagro", ya que su mujer está viva para contarlo y todo ha quedado en un susto y una larga rehabilitación que ella tendrá que realizar para recuperarse.

Magdalena y su primo solo estaban unidos por una cuerda de seguridad durante su ascenso, según informaba el Servicio de Parque Nacional, ni si quiera portaban picos de aluminio para asegurar su sujección. "Tal vez nos sentimos demasiado seguros y demasiado fuertes", confesaba la accidentada novia al diario 'ADN'. Su primo, Paleski, resbaló y ambos cayeron montaña abajo a través de una hendidura del Glaciar de Peters, donde permanecieron una noche hasta que Paleski logró volver al campo base para pedir ayuda y Magdalena fue trasladada en avión a un hospital local de Alaska, informa 'Fox News'. La joven sufrió dos fracturas en las cervicales y tres dientes rotos.

La pareja posa sonriente en el hospital (NomadExplorers/Facebook)

El matrimonio ha ido narrando a través de Facebook la evolución de Magdalena. La joven ha perdido el 70% del movimiento de su cuello para siempre y se recupera en un hospital de Alaska en el que le han dejado una silla de ruedas para salir al exterior. "Se siente fuerte. A veces salimos a dar un paseo". "Esperamos regresar a casa pronto para continuar con el tratamiento y la rehabilitación", cuentan en una de sus últimas publicaciones.

Magdalena asegura a Fox News que esta experiencia ha hecho que su relación con su marido se fortalezca y él pasa las noches a su lado en el hospital. Lo que iba a ser una luna de miel de ensueño haciendo lo que más que le gusta ha terminado convirtiéndose en una visita continua a médicos y especialistas, aunque los dos han sacado el lado positivo de la historia y esperan ansiosos la recuperación de Magdalena para volver a vivir aventuras, aunque esta vez con menos riesgo que la última.