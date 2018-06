Ya hay fecha para el Congreso Extraordinario en el que se elegirá al nuevo líder del PP

El triunfo de la moción de censura que el socialista Pedro Sánchez presentó contra Mariano Rajoy supuso el golpe más duro que el político del Partido Popular ha recibido en su larga carrera política. 180 votos -necesitaba al menos 176- daban el apoyo necesario Sánchez para sacar al dirigente popular del Gobierno. El pasado 2 de junio, el nuevo presidente Pedro Sánchez prometía su cargo ante el Rey y cuatro día después lo hacían sus ministras y ministros, que por primera vez en la historia de España cuentan con más mujeres que hombres, 11 frente a 6.

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy (Europa Press/Archivo)

Ante el inminente Ejecutivo formado por el socialista, Mariano Rajoy anunciaba el pasado día 5 que abandonaba la presidencia del PP y que el futuro nuevo líder del partido lo elegiría un Congreso Extraodinario.Visiblmente emocionado comunicaba a sus compañeros su decisión y este lunes, el expresidente ha anunciado la fecha en la que tendrá lugar ese congreso, los días 20 y 21 de julio, además ha asegurado que para el mes de septiembre su partido estará en perfecto estado de revista. "Es lo mejor para el Partido Popular y para mí. También para España. Lo demás no importa nada", declaraba en su despedida.

Durante su despedida Rajoy no ocultó su emoción al anunciar su marcha. "Llevo mucho tiempo en política y se apreciar en todo lo que vale vuestro respeto. soy consciente de la enorme lealtad que he tenido por parte de todos vosotros hasta el último día, ha sido increíble", exclamaba mientras un largo aplauso invadía la sala donde se encontraba todo el Comité Ejecutivo. El expresidente destacaba que ha tenido el "privilegio" de ser presidente del Partido Popular durante 14 años, los cuales han sido "los mejores" de su vida política. "Me llevo el orgullo de haber presidido el partido más importante por su tamaño, sus afiliados, sus electores, el número de sus cargos representativos y, sobre todo, por los beneficios aportados a España", aseveraba.