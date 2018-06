Angela Merkel llama a fortalecer Europa ante la crisis con Estados Unidos

Angela Merkel llamó hoy a fortalecer la Unión Europea ante la crisis en las relaciones con Estados Unidos, que se hizo evidente en la cumbre del G7, y, en una entrevista con la Primera Televisión Alemana (ARD), reiteró que los europeos tienen que tomar su destino en sus manos. Las relaciones transatlánticas, según Merkel, seguirán siendo importantes pero hay que asumir que "estamos ante un presidente estadounidense que tiene una agenda definida por su America First".

Angela Merkel, canciller de Alemania (Efe).

Merkel, al comienzo de la entrevista, calificó de "deprimente la forma como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró su apoyo al comunicado de la cumbre del G7. "Habíamos estado hablando seriamente de temas claves, habíamos llegado a un acuerdo y luego la forma como el presidente retiró su apoyo, a través de un tuit, fue como una ducha fría e incluso deprimente", dijo Merkel en la Primera Cadena de la Televisión Alemana (ARD).

"Estoy convencida que puede haber acuerdos en que todos se ven favorecidos, el presidente de EEUU parece creer que siempre tiene que ganar alguien", dijo Merkel para explicar sus diferencias con Trump. Reiteró que Europa tiene que tomar su destino en sus manos, en ocasiones junto con Japón y Canadá, ante un presidente de Estados Unidos que tiene una agenda clara.

Los dos temas claves para Europa, según Merkel, son lograr un consenso claro y permanente en política exterior y lograr superar la crisis migratoria para lo que, según la canciller, se requiere mejorar la protección de las fronteras exteriores de la UE y crear un sistema europeo común de asilo. Con respecto a esto último Merkel dijo que dedicaría toda su energía a ello pues "si no alcanzamos una solución estaremos ante un peligro serio para Europa".

Un tercer tema es impulsar la convergencia dentro de los países de la UE en lo que se mostró de acuerdo con el presidente francés Emmanuel Macron aunque no haya pleno acuerdo en las herramientas. Por otro lado, Merkel le quitó importancia a que en Italia haya sido elegido un Gobierno en el que participan partidos que la atacaron directamente durante la campaña y dijo que con la cooperación concreta el clima cambiará.

"He hablado con el primer ministro italiano, le he ofrecido colaboración en un tema concreto que es la lucha contra el desempleo juvenil", dijo Merkel. "En el pasado he recibido insultos en muchas partes. Fui insultada en Grecia y en Portugal pero cuando se acaba la campaña electoral y se avanza en proyectos comunes concretos el clima cambia", agregó. En la disputa comercial con EEUU Merkel llamó a los europeos a permanecer unidos y seguir haciendo esfuerzos por evitar una escalada.

Interrogada acerca de si se podía imaginar la idea de abolición completa de los aranceles propuesta en determinado momento con Trump, Merkel dijo que en caso ideal se podía llegar a ello pero advirtió que también hay que tener en cuenta el tema de las subvenciones. "El tema de los aranceles no se puede mirar aísladamente, hay que pensar también en temas como las subvenciones", dijo. Con respecto a un posible regreso de Rusia al G7, Merkel dijo que se lo podía imaginar para un futuro pero que para ellos tenían que darse las condiciones.

No obstante, Merkel subrayó que tiene que seguir hablando con Rusia en otros foros sobre determinados temas como el desarme o la crisis ucraniana. Asímismo, Merkel señaló que pese a la situación actual las relaciones transatlánticas siguen siendo importantes aunque ya no será posible confiar plenamente en el apoyo de EEUU.