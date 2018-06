La televisión pública valenciana retoma su emisión

La televisión pública valenciana À Punt ha iniciado hoy sus emisiones televisivas definitivas con el informativo de mediodía, denominado "À Punt notícies", después de haber estado seis semanas emitiendo en pruebas para comprobar problemas o anomalías en la recepción de la señal. De esta manera, los valencianos vuelven a contar con una televisión pública autonómica, que se suma a la radio y a la web que ya están en marcha desde finales del año pasado y cierra así un paréntesis de cuatro años y medio desde que Radiotelevisión Valenciana se fundiera a negro.

Un referente del territorio y con la finalidad de ofrecer una información rigurosa y plural (EFE).

El informativo de Á Punt se ha iniciado a las 14.30 horas con una introducción de las presentadoras Adelaida Ferre y Vanessa Gregori en la que han afirmado que la TV autonómica para convertirse en un referente del territorio y con la finalidad de ofrecer una información rigurosa y plural. La programación continuará a las 15.15 horas con el magacín de tarde "À Punt directe", con una edición especial presentada por Carolina Ferre con Juan Nieto y Joan López, y con la participación de Clara Castelló. A las 20.05 horas se emitirá el programa "Assumptes interns", presentado por Pere Aznar, con un capítulo titulado "Com som el valencians", en el que se analizará qué identifica y hace auténticos a los valencianos. A las nueve de la noche habrá una nueva edición de "À Punt notícies", y a las 21.35 horas se emitirá el programa de reportajes "Punt Docs". A las 22.30 se podrá ver "Trau la llengua", un programa de entretenimiento presentado por Eugeni Alemany, que viaja por toda la Comunitat Valenciana en busca de palabras, expresiones y formas curiosas que se utilizan en valenciano. A las 23.20 horas se emitirá "Cuineres y Cuiners", una serie documental sobre los mejores cocineros valencianos, presentado por Ricard Camarena, que se estrenará con un episodio dedicado a Quique Dacosta.

Cerrará la jornada a las 0.10 horas el documental "Five days to dance", de José Andreu y Rafa Molés, en el que una pareja de bailarines aparece un lunes en un aula de un instituto y anuncia a los estudiantes que tienen cinco días para subir a un escenario y bailar. En su cuenta de Twitter, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha comentado: "Hoy es el día. Los valencianos recuperamos de nuevo un derecho perdido, el de informarnos en nuestra tv y radio públicas. No ha sido fácil, porque reconstruir es mucho más difícil que construir, pero ha valido la pena. A las 14:30 yo estaré mirando @apuntnoticies, y tú?". Otros representantes políticos y organizaciones han aplaudido también el comienzo de las emisiones en las redes sociales y la Unió de Periodistes ha afirmado que Á Punt debe garantizar la información plural, objetiva y en valenciano para todos los valencianos.