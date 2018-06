Derogar el ‘impuesto al sol’, poner fin al carbón … Los retos de la nueva ministra de Transición ecológica

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha adelantado su intención de derogar el conocido como 'impuesto al sol' y fomentar las energías renovables y, al mismo tiempo empezar a dar pasos para dejar de prolongar energías como la nuclear y el carbón porque considera que "no tienen futuro" y que "ya no tienen sentido". La nueva ministra ha cuestionado si no es "más sensato" diversificar la economía de las zonas donde se ubican centrales nucleares en vez de "alargar el riesgo" y pensar en "lo que está por venir", para lo que considera que se deben ir preparando "salidas alternativas" para que la gente confíe en su capacidad de tener un "futuro viable".

Teresa Ribera, nueva ministra de Transición Ecológica (EFE).

A ese respecto, en declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press, la ministra asegura que el recibo de la luz sin energías convencionales "no tiene por qué" ser más caro, sino que éste debe ser reorganizado. En ese sentido, ha destacado que ahora la mayor parte de la soluciones renovables tienen ya costes operativos comparables con la mayoría de los sistemas convencionales de generación aunque plantean "otros desafíos" que son la forma de dar salida a otras energías (fósiles) que "ya no tienen sentido pero que han supuesto una inversión previa en décadas anteriores".

DEROGAR EL IMPUESTO AL SOL

En definitiva, Ribera admite que este es un "periodo convulso en el que hay muchas cosas que abordar" y que "no es tan sencillo" pero en su opinión, en vez de poner "puertas al campo" es preciso "abordar con franqueza y responsabilidad, y con una visión de conjunto" y ponerse de acuerdo en cómo hacer esta transición. Preguntada sobre si el Gobierno apostará por una mayor capacidad renovable, la ministra ha dicho que "no hay ninguna duda" y ha adelantado que entre sus prioridades está quitar el conocido como 'impuesto al sol'. Precisamente, sobre este ha destacado que ha sido una de las "cosas más llamativas" en los comentarios de analistas internacionales, así como las dificultades y barreras que no son técnicas sino regulatorias y fiscales para el despliegue de las soluciones "más viables" para una buena parte de los consumos" y para pequeños consumidores. "Son soluciones que se están generalizando y facilitando en la mayor parte de los países en los que la disponibilidad solar es infinitamente menor que la española", ha comentado al tiempo que ve la necesidad de que España encaje sus recursos energéticos que son "fundamentalmente" sol, viento y "algo de geotermia". "Podemos encajar estas piezas e ir facilitando esta transición", ha valorado.

¿EL FIN DEL CARBÓN?

En cuanto al carbón, la nueva ministra también le augura "poco futuro" pero ha mostrado su "preocupación" por el futuro de la población que vive en comarcas cuyo "monocultivo económico" y prosperidad depende de las minas de carbón o de las centrales térmicas. A su juicio, España debía llevar diez años invirtiendo en la diversificación industrial y económica, y en alternativas que sean atractivas para los jóvenes y la población local en vez de "desperdiciar dinero en mantener situaciones que tienen poco futuro". "Desde el punto de vista para el impacto del conjunto del planeta, la salud y el cambio climático es difícil pensar que el carbón pueda tener futuro", ha sentenciado. Respecto a los incendios forestales, Ribera considera que es una de las "alarmas más importantes" que deben preocupar porque en un escenario de cambio climático se observa que cada vez son "más grandes, más devastadores" y cada vez duran más tiempo.

En ese sentido estima que se debe trabajar en términos de prevención de una manera "más seria" para evitar las imágenes como las del año pasado en Portugal y el noroeste de España que ha calificado de "recuerdo espantoso" que no quiere que se vuelva a producir. En materia de bienestar animal opina que es "interesante" como la conciencia de los españoles sobre bienestar animal ha evolucionado, por ejemplo con las macrogranjas en términos de bienestar animal, las cuestiones sobre alimentación y el peso derivado de los productos cárnicos pero también con respecto a las cuestiones de animales en circos o de espectáculos taurinos. "Son cuestiones que merecen la atención de las instituciones. Yo desde luego tengo claro que el nivel de protección animal en términos de bienestar tiene mucho recorrido para ser mejorado", ha expuesto Ribera que, sin embargo, no sabe "hasta dónde" podrá llegar el Gobierno en esta cuestión "en el tiempo" que tiene por delante, aunque tiene "claras" su idea respecto a la diferencia entre "espectáculo y cultura y seres vivos".