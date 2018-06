Ingresan en una unidad psiquiátrica al acusado del crimen de Vilanova i la Geltrú

El presunto homicida de la menor Laia en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) ha ingresado este viernes en la unidad hospitalaria psiquiátrica del centro penitenciario de Brians I en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), según ha podido saber Europa Press. El Juzgado de Instrucción 1 de Vilanova decretó este jueves por la noche prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido por su presunta relación con la muerte de una niña de 13 años el lunes. La titular del juzgado le atribuye los presuntos delitos de homicidio o asesinato y de agresión sexual, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

Dos mossos d'esquadra custodian al detenido en relación con el asesinato de una niña de 13 años el pasado lunes en Vilanova i la Geltrú (EFE).

El sospechoso pasó este jueves a disposición judicial y antes de prestar declaración fue sometido a un examen psicológico que concluyó que estaba en condiciones de declarar porque entendía las preguntas, daba respuestas coherentes y estaba cabal, según fuentes judiciales consultadas por Europa Press, si bien no tenía síndrome de abstinencia. Al declarar, solo contestó a sus abogados, Elisabeth Martin y Álex Zaragüeta, y aseguró que no recordaba haber cometido el crimen, y que había consumido elevadas cantidades de drogas y alcohol, concretando que había tomado muchas cervezas y que había ido ese día en cuatro ocasiones a comprar cocaína.

RELACIONADO: Toda la información sobre el crimen de Vilanova i la Geltrú

"MONSTRUO"

"No sé si soy un monstruo, no me lo perdonaré", expresó durante la declaración, durante la que dejó caer algunas lágrimas, y dijo que si había sido él pedía disculpas, pero que no se acordaba de nada, comprometiéndose con la jueza que, en el momento en que se acordara, se presentaría ante ella para declarar. Según ha detallado Zaragüeta, su cliente solo tiene recuerdos de encontrarse a la menor en su casa muerta y ensangrentada, y de intentar reanimarla: "Se quedó en shock, tenía las manos agarrotadas", admitiendo que reaccionó mal al ser incapaz de llamar a la policía. "Si lo he hecho yo, que me maten o me entreguen a la familia para que me mate", llegó a decir J.F.L., y también aseguró que era incapaz de hacer algo así, y también que se investigara si alguien pudo haber entrado en la vivienda, donde en principio solo estaba él, y aclaró que no se conocían con la menor, aunque pudo haberla visto con anterioridad.

PRUEBAS PERICIALES

En declaraciones a Europa Press, el abogado de la familia, que se ha personado como acusación particular, Antoni Prats, del despacho Molins & Silva, ha valorado que el detenido pretendió dar pena y decir que no recordaba nada, pero "las mismas pruebas periciales desvirtúan su versión". Sobre el móvil del crimen y si pudo ser premeditado, Prats ha observado que "buscar una respuesta racional a un hecho irracional es imposible" y ha vaticinado que será difícil obtener una explicación de por qué ocurrió. La menor desapareció sobre las 19 horas del lunes, cuando salió del piso de sus abuelos a la calle, donde le estaba esperando su padre, y antes de las 22 horas su cuerpo fue descubierto por dos tíos de la niña escondido bajo un colchón en el piso del detenido, en el mismo bloque, tras echar abajo la puerta.

RELACIONADO: Los detalles revelados por los investigadores sobre el crimen

ASFIXIA

El detenido había intentado limpiar con un mocho la gran cantidad de sangre que había en la habitación, ya que presentaba diversas heridas de arma blanca, aunque la autopsia preliminar apunta a que murió por asfixia y que había indicios de abuso, ya que además le faltaba el pantalón. Ahora se prevé que tanto la Fiscalía, como la acusación particular y las defensas, soliciten pruebas periciales y testificales para ir avanzando en la investigación. Durante la jornada de este jueves J.F.L. , que acaba de volver cuatro días antes de un viaje profesional a China, se prestó a entregar pelo, orina y saliva para pruebas toxicológicas y de ADN, y facilitó las claves de tres móviles y un ordenador para que sean examinados por los investigadores.