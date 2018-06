Rescatan a una joven coreana que pasó seis días atrapada en un barranco en Australia

La buscaban desde hacía días, la última vez que fue vista en la ciudad donde esta turista coreana se alojaba, Tully, en Queensland (Australia), fue en un supermercado, justo antes de que le comentase a una amiga por teléfono que al día siguiente se iba a hacer senderismo cerca de Mount Tyson. Seis días y cinco noches pasaron hasta que los equipos de rescate lograron dar con su paradero. La joven coreana se cayó y terminó en uno de los barrancos del paraje. Craig Strathie, un turista escocés que se alojaba en el mismo hotel que la joven, describe el suceso como un "milagro". "He escalado esa montaña tres veces, dos en grupo y una solo, y después de la última vez me dije que no lo volvería a hacer de nuevo", relata al diario australiano 'ABC'.

Joohee Han, la turista coreana a la que han rescatado (Captura de pantalla de Guardian News/Youtube - Cairns Post/Facebook)

Cuando la encontraron estaba deshidratada y algo conmocionada, señalaban los oficiales a 'Abc News'. Joohee Han se encontraba de excursión el pasado viernes en la cima de la montaña tomando fotos justo antes de deslizarse ladera abajo. Tras la caída, Joohee quedó inconsciente durante algunas horas, según ha indicado al diario la sanitaria Hannah Gaulke, del servicio de ambulacia de Queenslands. Además, tampoco llevaba ropa que abrigase demasiado, tan solo unos pantalones largos, una camiseta de manga larga y un chubasquero.

Después de avanzar lentamente y abrirse paso a través de los matorrales, Han dio con una cascada rocosa donde pasó el resto de días hasta su rescate."No podría ir más lejos y tampoco tenía forma de volver hacia atrás", así que se quedó ahí, relata Gaulke. Sus amigos no fueron conscientes de que podría estar en peligro hasta que no pasaron cinco días de su desaparición, indicaba el Inspector de Policía Steve Kersley, afortunadamente sus gritos pidiendo auxilio llegarona los oídos por un individuo que llamó a la Policía el sábado.

Y finalmente, las horas de angustia cesaron cuando un grupo de soldados y policía, que tuvieron que cortar parte de los árboles y matorrales para poder acceder a la zona en la que se encontraba, la rescataron este jueves. "Seis días es mucho tiempo para estar perdido en el bosque, sobre todo cuando ni si quiera se tienen habilidades sobre bosques", reconocía el inspector. "Ella lo ha hecho bien para poder sobrevivir". La joven fue trasladada en helicóptero hasta Tully, donde fue atendida en el hospital de la ciudad y ahora se recupera después de pasar una semana a la intemperie antes de volver a su hogar.