Ya hay fecha para la celebración de una prueba crucial en el caso Diana Quer que podría revelar nuevas claves

Ya hay fecha para la celebración de una de las pruebas consideradas clave por la familia en la instrucción del caso Diana Quer. Se trata de una reconstrucción al detalle de todo cuanto sucedió en la noche del 22 de agosto de 2016 con la participación del autor confeso de la muerte de Diana, José Enrique Abuín, 'El Chicle', quien tendrá que responder de las contradicciones en sus distintos testimonios. El Juzgado de Instrucción Número 1 de Ribeira (A Coruña) ha fijado para el próximo viernes 15 de junio esta esperada prueba que podría arrojar algo de luz sobre lo sucedido aquella trágica noche.

Investigadores recaban pruebas en la nave industrial de Rinaxo (Gtresonline).

Se trata de una de las diligencias acordadas por el juez el pasado mes de mayo a petición de la familia. Su abogado, Ricardo Pérez Lama, declaró entonces que para ellos era "fundamental". Y es que la reconstrucción servirá para cotejar las hipótesis de los investigadores con el relato confuso y contradictorio de Abuín, quien en su útltima declaración ante el juez volvió a cambiar su versión de los hechos. Admitió en esta ocasión haber estrangulado a Diana Quer, tal y como revela la atuopsia, aunque aseguró que lo había hecho "invountariamente".

El primer punto oscuro es el encuentro entre Diana Quer y 'El Chicle' cuando ésta regresaba a su casa de las fiestas de A Pobra do Caramiñal. Abuín, que incialmente dijo que la había atropellado por error y en su última declaración admitió el estrangulamiento, tendrá que explicar cómo la abordó, si forcejearon, cómo la subió al coche... También hay dudas sobre si en ese momento estaba o no acompañado por su mujer, Rosario Rodríguez, a pesar de que ya no es investigada y Abuín la exoneró en su última versión.

Tras ese primer momento, recorrerán el camino entre la localidad y la nave industrial de Rianxo en la que apareció el cadáver de Diana tras 500 días sumergido en un pozo. Un punto clave de este recorrido será el puente de la autopista de Braganza desde el que 'El Chicle' arrojó el teléfono móvil de Diana al mar. Piensan que lo hizo en marcha, abriendo la ventanilla. Finalmente, se tratará de esclarecer si, como creen los investigadores, 'El Chicle' quiso abusar sexualmente de Diana y para ello la introdujo en el coche y posteriormente la estranguló en la nave industrial abandonada.

Las conclusiones de la reconstrucción de los hechos serán incorporadas a la causa y uno de los elementos que se llevarán al juicio que, según informó el magistrado Félix Isaac Anido, será asignado a un juzgado popular. El padre Diana, Juan Carlos Quer, se ha mostrado satisfecho con esta decisión y espera que pueda demostrarse el intento de agresión sexual. "A Diana, que es mujer, y quiero recordarlo, tenía 18 años, un deperadador sexual la metió en un maletero maniatada y atentó contra contra su integridad sexual como se demostrará en el procedimiento", dijo.