Un homenaje y una novedad en las primeras horas de Margarita Robles como ministra de Defensa

Lo hizo su predecesora socialista Carme Chacón durante los tres años que ocupó la cartera que ayer recogió Robles ante la antenta mirada de un centenar de personalidades, pero ella ha decidido no seguir su ejemplo. Margarita Robles, nueva ministra de Defensa del Gobierno de Pedro Sánchez no se instalará en las dependencias habilitadas como vivienda del ministerio que ella ocupa. Así lo ha indicado este viernes en una entrevista en Antena 3. "Me gusta estar en mi casa, con mi gente. Me siento mucho más cómoda en mi casa", dos escuetas frases han servido para dar por cerrada la incógnita. Durante la breve entrevista, Robles también ha respondido a preguntas sobre el cargo que acaba de asumir. Es la tercera mujer de la historia de España que ocupa el puesto, la primera fue Chacón, entre 2008-2011, y en 2016 Maria Dolores de Cospedal, del PP, ocupó la cartera que entregó este jueves.

Cospedal entrega la cartera de Defensa a Margarita Robles (Gtresonline)

Sobre el traspaso de poderes, la socialista ha confesado que fue "un acto muy emotivo" y que con Cospedal "hubo mucha amabilidad". Además ha revelado que quiso homenajear a Carme Chacón, que falleció en abril de 2017, invitando a su madre pero que ésta a última hora "me dijo que le generaba muchísimos recuerdos"."Yo quería que Carme Chacón estuviera presente como lo estuvo también Teresa Fernández de la Vega, que para mí son dos referentes como mujeres". No obstante, la socialista "estuvo en el recuerdo, en el espíritu y ahora lo importante es que lo que hizo en las Fuerzas Armadas seamos capaces entre todos de continúar esa apuesta por la modernidad".

Sobre los rumores que afirmaban que ocupartía el Ministerio de Justicia o el del Interior, Robles ha vuelto a afirmar que "nunca estuvo sobre la mesa" que ella asumiera Interior, como muchos medios llegaron a publicar, una cartera en la que ya se situó durante su etapa en el Gobierno de Felipe González. De la misma manera ha desmentido que fuera a ocupar el de Justicia. Además, para aquellos que se atrevieron a afirmar que la política pidió fusionar ambos ministerios ha tenido unas claras y concisas palabras: "Es rotundamente falso", ha zanjado. Según ha explicado, que su nombramiento fuese uno de los últimos en confirmarse tuvo que ver con la "prudencia" y con que "tiene que haber una cortesía hacia el Rey", que es el Jefe de las Fuerzas Armadas que dependen del ministerio de Defensa.

Teresa Fernández de la Vega felicita a la nueva ministra de Defensa (Gtresonline)

Robles también ha afirmado que "desde el principio estuvo la opción" de mover el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) al Ministerio de Defensa aunque no se diese a conocer hasta que su nombramiento fue oficial por los mismos motivos de "prudencia" y respeto. En cuanto al primer Consejo de Ministros, que se reúne este viernes, Robles ha avanzado que prevé la aprobación en su departamento de "algún cambio en la Secretaría de Estado de Defensa", pero "con tranquilidad y prudencia", y ha confirmado que en esta sesión no se verá la situación de cargos como el director del CNI o el JEMAD.