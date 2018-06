El acusado por el crimen de Laia, la niña hallada muerta en Vilanova i la Geltrú, rompe su silencio ante la juez

El acusado por la muerte de la pequeña Laia, de 13 años, compareció este jueves ante la juez que lleva la investigación sobre su muerte ante una gran expectación. Era la primera vez que declaraba (no quiso hacerlo ante los Mossos d'Esquadra) y había curiosidad por saber cómo iba a explicar el hallazgo del cadáver en su casa, o si se derrumbaría y confesaría lo que creen los investigadores: que interceptó a la niña cuando bajaba la esacalera para reunirse con su padre, la introdujo en su casa y allí la agredió. Nada de eso. Francisco López, de 42 años solo respondió a las preguntas de su abogado y lo hizo para decir que no se acuerda de nada. Según ha alegado estaba bebido y drogado.

Dos mossos d'esquadra custodian al detenido en relación con el asesinato de una niña de 13 años el pasado lunes en Vilanova i la Geltrú (EFE).

"No recuerdo nada, pero que me maten o me entreguen a la familia", fue una de sus declaraciones según 'La Vanguardia'. El interrogatorio comenzó pasadas las 19.00 horas, después de que un informe forense encargado por la juez decretase que el acusado estaba en condiciones de declarar, y se prolongó durante más de tres horas, hasta las 22.40. Dijo no recordar nada de lo que pasó pero, según su relato, cuando recuperó la consciencia vio a la niña muerta y asegura que trató de reanimarla. Aprovechó la presencia del abogado de los padres, que ya se han personado en la causa, para "pedir perdón por si hice algo malo".

RELACIONADO: Toda la información sobre el crimen de Vilanova i la Geltrú

Tras la declaración y según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la titular del juzgado ha acordado prisión provisional sin fianza para el detenido por los delitos de homicidio/asesinato y agresión sexual. Este miércoles se conocieron los resultados preliminares de la autopsia según los cuales la cusa de la muerte de la pequeña fue la asfixia. También presentaba heridas por arma blanca que no resultaron mortales. Pero serán los resultados forenses definitivos los que arrojen más luz sobre las circunstancias en las que falleció tristemente Laia y los que determinen, por ejemplo, si antes de su muerte sufrió algún tipo de abuso.

RELACIONADO: Los detalles revelados por los investigadores sobre el crimen

El hombre fue detenido la noche del lunes pasado acusado de asfixiar hasta la muerte a una niña de 13 años. La menor estaba con sus abuelos, que la habían ido a recoger al colegio, y salió de casa de estos, situada en el mismo bloque donde reside el detenido en Vilanova, hacia las 19.00 horas porque su padre la esperaba frente al portal. Al pasar los minutos sin tener rastro de la menor, su padre la empezó a buscar por los alrededores de la finca, pensando que había salido sin que la hubiese visto. Aunque pasaron unas tres horas entre que la niña se despidió de sus abuelos hasta que se localizó el cadáver, los investigadores sospechan que el crimen se produjo poco después de que saliera de casa.El detenido, que tiene un antecedente por violencia doméstica en su proceso de divorcio, hacía poco que se había trasladado a vivir a casa de sus padres, que no estaban en el domicilio cuando ocurrieron los hechos.

RELACIONADO: Ya se conocen los resultados de la autopsia

En el dispositivo de búsqueda de la menor fueron dos tíos de la víctima los que decidieron entrar por la fuerza en el piso del arrestado, ya que les había resultado sospechosa la actitud del hombre, que se expresaba de forma incongruente y que les había recibido envuelto en una toalla. De hecho, los investigadores sospechan que, tras cometer el crimen, el homicida limpió a conciencia el domicilio y se duchó para tratar de hacer desaparecer cualquier rastro de sangre. Los tíos de la víctima entraron por su cuenta en el domicilio y finalmente hallaron el cadáver de su sobrina, con poca ropa, debajo de un colchón que estaba mal puesto, en una habitación visiblemente revuelta.