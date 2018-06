Venezuela, entre las crisis más olvidadas del mundo, lideradas por África

Venezuela figura en la lista de los diez países con las crisis humanitarias más olvidadas y desatendidas del mundo en 2017, una clasificación encabezada por cinco países africanos y divulgada este jueves por el Consejo Noruego de Refugiados (NRC). Esta ránking recopila diez países en crisis en los que hay una falta de voluntad política, de atención mediática y de apoyo económico en la que la República Democrática del Congo (RDC) encabeza la clasificación, seguida de Sudán del Sur, República Centroafricana (CAR), Burundi, Etiopía, Palestina, Myanmar, Yemen, Venezuela y Nigeria.

Un grupo de personas cruzan un paso fronterizo (EFE)

"Estas crisis no están sólo olvidadas. Usamos la palabra 'desatendida' para resaltar que la falta de atención hacia ellas es culpa de la inacción internacional, basada en la indiferencia o en que no se prioricen", señala el NRC en el informe presentado por su secretario general, Jan Egeland. Venezuela entra en la lista porque el NRC considera que los venezolanos desplazados en las regiones fronterizas necesitan comida, agua, medicinas, refugio y protección y porque puede desestabilizar el frágil proceso de paz de Colombia. "Aunque no todos los venezolanos que abandonan el país lo hacen por razones relacionadas con la búsqueda de refugio, está cada vez más claro que un número significativo necesita protección internacional", alega el NRC. El Consejo recuerda que 1,6 millones de venezolanos dejaron el país en 2017, según datos de la Organización Internacional de Migraciones (OIM).

RELACIONADO: Más noticias sobre Venezuela

La lista sigue estando encabezada por países africanos, a pesar de que, respecto al año anterior, han salido de la clasificación naciones como Sudán o Somalia. Este año en la lista han entrado también países como Burundi, donde, desde 2015, 400.000 personas han huido por la inestabilidad política; y Etiopía, que sufrió en 2017 la peor sequía en 30 años. Fuera de África, Palestina, sus 5 millones de refugiados y el bloqueo de más de diez años en la Franja de Gaza sigue apareciendo en la lista de países con crisis más desatendidas; al igual que Birmania (Myanmar) y Yemen, que también figuraban el año pasado.