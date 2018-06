¡De novela! Dos amigas de la infancia descubren que son hermanas después de toda una vida de incógnitas

¿Imaginas que te dicen que tu amiga de la infacia, con la que tantos buenos ratos pasaste, es tu hermana? Eso es lo que les ha ocurrido a Cara y Karen, dos mujeres inglesas que a sus 52 y 50 años respectivamente, se acaban de enterar de comparten padre. Todo comenzó cuando Cara Jane Farrar Peterson, a quien le ha costado mucho encontrar a su padre biológico porque su madre se casó seis veces, y Karen Smith se pusieron en contacto en 2015 a través de Facebook.

Karen y Cara se han llevado la mayor sorpresa de sus vidas (Cara Jane Farrar Peterson/Karen Smith/Facebook)

Cara siempre ha fue una niña solitaria que ha crecido en centros de acogida junto a la que creía que era su medio hermana mayor, Melanie. Su padre, Michel, siempre negó ser el progenitor de Cara, aunque una prueba de ADN sirvió para salir de dudas. Durante su infancia, Cara era tímida y tenía problemas para relacionarse, solo contaba con su hermana Mel y con su mejor amiga Karen. Ambas eran inseparables, hasta que con el paso de los años su amistad se debilitó y perdieron el contacto. "Siempre he sido muy solitaria, pero Karen me defendía siempre y nos llevábamos genial. Es como si siempre hubiéramos tenido una conexión", contaba Cara a 'The Sun'.

RELACIONADO: ¡Impresionante! No son dos hermanas de 20 años, sino madre e hija ¿Adivinas quién es quién?

Años después ambas reconectaron por Facebook, en 2015, y les llamó la atención el parecido que había entre ellas en las diferentes fotos que habían publicado. Uno de los hijos de Cara, Mason, que tiene 16 años, consiguió el certificado de nacimiento de su madre donde figuraba un tal 'Christopher Archer' como padre de su madre, pero algo en su interior le decía que era un error y siguió investigando. Ahora, unos análisis de sangre han desvelado que Michel no es solo padre de Karen sino que también lo es de Cara y de Mel. "Es una sensación indescriptible. He perdido tanto... ha sido muy difícil y he perdido muchas cosas con Karen. Ha cambiado quién soy, siempre me sentí como un alma perdida y finalmente siento que pertenezco a alguna parte. Solo desearía poder volver y haberme quedado cerca de mi hermana, porque no tenía nada", confiesa una emocionada Cara al diario británico.

Cara y su hermana Mel en una foto de la infancia (Cara Jane Farrar Peterson/Facebook)

"Nunca he tenido una identidad, nunca he tenido un certificado de nacimiento ni he sabido de dónde vengo. Ahora sé que el padre de mi hermana es mi padre y que Mel es mi hermana completa. También tengo un hermano por parte de padre y una hermanastra nuevos", relata. "Siento que después de 52 años finalmente sé quién soy, ha cambiado toda mi vida". Y Michael, que hasta ahora había negado ser padre de las tres mujeres, ha celebrado serlo. Ahora los cuatro mantienen una bonita relación. Una historia de película con final feliz para todos.

RELACIONADO: Más noticias de interés humano en 'Tu Otro Diario'