Una ecologista india realiza mil kilómetros de peregrinaje para combatir el uso de plásticos

Cuarenta y cinco días después de iniciar su peregrinaje, una ecologista india concluyó hoy una travesía a pie de más de mil kilómetros para concienciar a la población contra el uso de plásticos, un material que genera millones de toneladas de residuos al año. En la víspera del Día Mundial del Medioambiente, que este año se centra en reducir el uso del plástico y tiene a la India como país anfitrión, la joven Rajeshwari Singh llegó a Nueva Delhi, poniendo fin así, como reconoció a Efe, a "una locura de viaje".

Según la ONU, el plástico constituye el 10 por ciento de todos los residuos que producen los humanos anualmente y un 50 por ciento de este producto sintético es de un solo uso (EFE).

El periplo comenzó el pasado 21 de abril en su ciudad natal, Vadodara, en el estado de Gujarat (oeste), aproximadamente a 1.100 kilómetros de distancia de la capital india. Cada día, la ecologista, de 32 años, recorría entre 25 y 30 kilómetros parando en distintos pueblos y ciudades para difundir su mensaje: hay que vencer a la contaminación que causan los plásticos.

Bajo la consigna "mis residuos, mi responsabilidad", Singh proclama que cada uno, como ciudadano, tiene que ser responsable de reducir su consumo de plástico, en vez de centrarnos solamente en el reciclaje. "Simplemente observa durante un día rutinario cuántos deshechos estás generando y echando al planeta. (...) Muchos de los residuos que producimos son inútiles, ni siquiera son necesarios", aseveró la defensora del medioambiente. Por el camino, asegura, mucha de la gente que se iba encontrando terminaba por entender el "grave problema" que conlleva el consumo de plásticos y le prometían que reducirían el uso de ese material porque, apuntó, "la vida no va a parar si dejas de usarlo".

No obstante, la joven reconoció que ella misma no es una persona "100 % libre de plásticos", ya que su cepillo de dientes o su cargador del móvil están fabricados con ese material. Lo importante, apuntó Singh, es reducir el consumo de determinados productos comunes, como bolsas y botellas de plástico. "Puedes consumir agua de una manera alternativa también, no necesitas usar plásticos para eso", concluyó.

A su llegada a la sede de las Naciones Unidas en Nueva Delhi, donde finalizó su periplo, Singh fue recibida por personalidades como el director Ejecutivo de ONU Medio Ambiente, Erik Solheim, o la actriz india y activista medioambiental Dia Mirza. Los últimos metros de su largo peregrinaje los realizó acompañada por un grupo de unos treinta escolares de distintos colegios, que le mostraron su apoyo.

Abhiir, un estudiante de 16 años, señaló a Efe que gracias a campañas "diferentes" como la de Singh, cada vez más jóvenes en la India están concienciados sobre asuntos como el calentamiento global y la contaminación, y demandó mayor acción para defender el planeta. "Las iniciativas medioambientales tienen que entrar en la agenda diaria, porque es ahora o nunca", apuntó el escolar.

El Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra el 5 de junio, tiene este año a la India como país anfitrión bajo el lema "Un planeta sin contaminación por plásticos". Durante los últimos días, el país asiático ha promovido campañas de limpieza de plásticos en áreas públicas, reservas nacionales y playas, como parte de su compromiso de organizar y promover las celebraciones. Según la ONU, el plástico constituye el 10 por ciento de todos los residuos que producen los humanos anualmente y un 50 por ciento de este producto sintético es de un solo uso.

Cada año, el mundo utiliza 500.000 millones de bolsas de plástico desechables y al menos 8 millones de toneladas terminan en océanos, el equivalente a la descarga de un camión de basura cada minuto. Este material genera un grave daño al ecosistema marino, afectando a la biodiversidad, la salud y la economía, con unas pérdidas de más de 13.000 millones de dólares anuales.