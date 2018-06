El sospechoso del crimen de Albacete es el excuñado de la víctima

Una mujer de unos 30 años de edad fue hallada muerta este lunes con signos de violencia en el interior de una vivienda de Albacete, según informaron fuentes de 112 Castilla-La Mancha a Europa Press. Las causas del terrible suceso, que ha conmocionado a la ciudad, siguen sin resolverse aunque desde el primer momento la Policía descartó que se tratara de un nuevo caso de violencia de género. La mujer solía acudir a un parque de la zona con una niña pequeña tal y como declaraba una de las personas que aparecen en unas imágenes difundidas por 'El Diario de Albacete'.

El suceso ocurrió a la altura de número 66 de la calle Blasco Ibáñez (Google Maps)

Un hombre fue detenido ayer horas después del hallazgo por su presunta relación con la muerte de la mujer y según el diario local, se trataría del exmarido de la hermana de la víctima. Fuentes del Instituto de la Mujer han confirmado al diario que la hermana de la fallecida y exmujer del presunto homicida se encuentra desde hace semanas bajo la protección de dicha institución en una de las casa de acogida que dependen el organismo.

RELACIONADO: Otras noticias sobre sucesos en 'Tu Otro Diario'

El hombre habría acudido a casa de su excuñada en busca de su exmujer, y al no encontrarla decidió, presumente, acabar con la vida de la hermana de ésta con un arma blanca. El cuerpo de la mujer fue hallado por su propio padre, que según el diario 'MasqueAlba' acudió en su búsqueda al no contestar a las llamadas y no acudir al trabajo. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Naciona y una UVI de Albacete. Tras una búsqueda sin resultado del posible arma homicida, se procedió a la detención del sospechoso como presunto autor de homicidio y bajo el caso se decretó el secreto de sumario.